Снос домов-призраков в Ида-Вирумаа забуксовал, руководитель проектов говорит, что нет договоров

В Кохтла-Ярве и Нарва-Йыэсуу не будет снесена часть домов-призраков, так как нанятая для этого проектный руководитель Ольга Батлук как в воду канула, пишет „Северное побережье“. Ольга Батлук прокомментировала ERR, что ей непонятна цель таких статей, пишет rus.err.ee.