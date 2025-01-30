Снос домов-призраков в Ида-Вирумаа забуксовал, руководитель проектов говорит, что нет договоров
В Кохтла-Ярве и Нарва-Йыэсуу не будет снесена часть домов-призраков, так как нанятая для этого проектный руководитель Ольга Батлук как в воду канула, пишет „Северное побережье“. Ольга Батлук прокомментировала ERR, что ей непонятна цель таких статей, пишет rus.err.ee.
В Кохтла-Ярве с помощью государственного пособия планировали снести 13 пустующих многоквартирных домов, однако теперь в планах сноса остались семь из них, пишет „Северное побережье“ в четверг, 30 января.
Город в прошлом году заключил договор с проектным руководителем Ольгой Батлук, которая, вместо того чтобы выполнять оговоренную работу, исчезла из поля зрения горуправы.
Своего бывшего работника Ольгу Батлук для руководства проектом сноса также наняла горуправа Нарва-Йыэсуу, которая в итоге была вынуждена разорвать договор с ней.’
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