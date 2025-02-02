ЭКСПЕРТ | Расходы, которые следует учитывать при покупке недвижимости

Покупка жилья не ограничивается лишь оплатой сделки. Если вы покупаете жилье с помощью кредита, вам также придется оплатить ряд единовременных расходов: отчет об оценке, плата за договор, оплата услуг нотариуса и государственная пошлина. В зависимости от цены сделки и от того, внесли ли вы уже необходимый залог, стоимость может меняться. Не стесняйтесь попросить нотариальную контору заблаговременно оценить расходы, чтобы избежать шока для вашего бюджета.

Активное товарищество и ухоженное здание – это плюс. В долгосрочной перспективе ремонтные работы снижают затраты на электроэнергию и повышают стоимость недвижимости. В то же время следует учитывать, что выплаты из фонда реновации могут влиять на ежемесячные расходы в течение многих лет.

Выбирая новое жильё, важно обратить внимание на состояние дома. Был ли он отремонтирован? Обновлялась ли крыша, водопровод или электросистема? Также стоит узнать, планирует ли товарищество в ближайшее время капитальный ремонт, и как эти расходы распределяются между собственниками. Если Вы заранее знаете, что расходы будут распределяться по квартирам, а не по квадратным метрам, Вы можете быть готовы к возможным спорам в будущем. Если Ваш дом имеет низкий энергетический класс, Ваши зимние счета за коммунальные услуги могут оказаться значительно выше, чем Вы рассчитывали.

Если вы планируете переезд, стоит учитывать, что вам, возможно, придется некоторое время управлять двумя объектами недвижимости. Например, новое жилье может быть еще не готово, а старое уже продано, и новые владельцы хотят въехать в него как можно скорее. В таких ситуациях еы должны быть готовы к дополнительным расходам, таким как временная аренда помещения, возможно, даже временное хранение ваших вещей.

При покупке жилья стоит учитывать потребности вашей семьи – меньший дом обычно означает меньшие расходы на содержание. Если вы хотите получить представление о том, сколько на самом деле будут составлять ваши коммунальные платежи, попросите продавца показать вам прошлые счета, как летние, так и зимние. Например, в плохо изолированном доме отопление в зимние месяцы может оказаться неожиданно дорогим.

При переезде в новое жилье часто возникает желание обновить интерьер и купить новую мебель. Хорошее планирование поможет избежать непредвиденных или, оглядываясь назад, бессмысленных расходов.

4. Влияние ставок по кредитам

В настоящее время ставка Euribor, привязанная к процентной ставке по жилищным кредитам, снова начала снижаться, но будущее непредсказуемо. Экономисты делают прогнозы на ближайшее будущее. Однако в среднем кредиты на покупку жилья берутся на 26 лет. Сегодня никто не может сказать, что будет через 10 или 20 лет. Если мы посмотрим на прошлое, то у нас был высокий Euribor, а затем Euribor ушел в минус почти на семь лет, чего никто не мог предвидеть и даже не обсуждал, что произойдет, если Euribor станет отрицательным. Сейчас Euribor снова в плюсе и начинает снижаться с высоких пиков. Поэтому важно оценить, останутся ли выплаты по кредиту доступными, даже если процентные ставки вырастут. Например, повышение даже на пару процентов может значительно увеличить ежемесячный платеж.

Также рекомендуется создать финансовый резерв, позволяющий покрыть ежемесячные расходы как минимум за три месяца. Такая финансовая защита поможет вам лучше справляться с непредвиденными обстоятельствами.

5. Страхование – необходимая защита

Получая кредит на покупку жилья, важно подумать о том, как застраховать риски, если что-то случится с недвижимостью или заемщиком. Страхование – это первый выбор, чтобы обезопасить и свое имущество, и застраховать свою жизнь. Страхование квартиры или дома защищает и владельца, и кредитора. Например, сильный пожар или повреждение водой могут поставить семью в очень сложное положение, если недвижимость не была застрахована. Однако правильное страховое покрытие может помочь покрыть расходы на восстановление жилья. При страховании всегда нужно думать о том, какое покрытие может понадобиться, и сходить из этого, а не просто из обязательного страхования, которое обеспечивает банку наличие залога. Заемщик должен думать и о себе.

Подведем итоги

Покупка жилья – это важное решение, требующее тщательной подготовки. Помимо цены продажи, важно учитывать как ежемесячные, так и единовременные расходы, энергоэффективность дома и любые непредвиденные расходы в будущем. Чем тщательнее Вы спланируете свою покупку, тем больше будет уверенности в том, что выбранное жильё будет подходящим и доступным в долгосрочной перспективе, и что в нём будет приятно жить.