ВИДЕО | Только для собственников: арендатору квартиры в Ласнамяэ отказали в парковочном месте

Светлана арендует квартиру на Линнамяэ, и раньше проблем с парковкой возле дома у нее не возникало. Проблемы начались 4 мая, когда она потеряла парковочную карту.

„Я сразу сообщила об этом председателю квартирного товарищества. На это она мне ответила, что новые карты будут печатать не раньше 15 мая“, – сказала автолюбитель Светлана.

Однако после указанной даты парковочную карту ей так и не выдали. На очередной запрос Светлане сказали, что возникли проблемы с типографией. Позже она узнала, что по решению общего собрания парковочные карты выдаются только собственникам квартир и при предъявлении техпаспорта автомобиля.

„Решение собрания разместили на инфостенде. Там было сказано, что карты выдаются только собственникам квартиры. Я обратилась к владельцу арендуемой квартиры и попросила написать заявление на выдачу карты. Ответ пришел, что карты выдаются только при предъявлении технического паспорта, чтобы было видно, кому принадлежит машина“, – сказала жительница съемной квартиры, подчеркнув, что парковка практически всегда полупустая.

Как выяснилось, земля под парковкой принадлежит не дому, а городу. Это принципиальный момент, поскольку у товарищества есть с городом договор, что именно оно организует порядок парковки на этой территории. А общее собрание решило организовать парковку именно таким образом – при предъявлении техпаспорта и только собственникам квартир.

По словам члена правления квартирного товарищества Татьяны, она выполняет волю высшего органа власти – общего собрания КТ, – и если собрание так решило, то поблажек не будет. Также она добавила, что парковаться можно немного поодаль – для этого на городской земле обустроены парковочные карманы.

Ситуацию прокомментировала юрист Эстонского союза квартирных товариществ Ирина Рева.