ВИДЕО | Только для собственников: арендатору квартиры в Ласнамяэ отказали в парковочном месте(9)
Парковка у жилого дома на улице Линнамяэ в Таллинне разрешена только собственникам квартир и на основании техпаспорта. Жительница Ласнамяэ обратилась в программу „Зеркало“на ETV+, чтобы узнать, является ли это законным.
Светлана арендует квартиру на Линнамяэ, и раньше проблем с парковкой возле дома у нее не возникало. Проблемы начались 4 мая, когда она потеряла парковочную карту.
„Я сразу сообщила об этом председателю квартирного товарищества. На это она мне ответила, что новые карты будут печатать не раньше 15 мая“, – сказала автолюбитель Светлана.
Однако после указанной даты парковочную карту ей так и не выдали. На очередной запрос Светлане сказали, что возникли проблемы с типографией. Позже она узнала, что по решению общего собрания парковочные карты выдаются только собственникам квартир и при предъявлении техпаспорта автомобиля.
„Решение собрания разместили на инфостенде. Там было сказано, что карты выдаются только собственникам квартиры. Я обратилась к владельцу арендуемой квартиры и попросила написать заявление на выдачу карты. Ответ пришел, что карты выдаются только при предъявлении технического паспорта, чтобы было видно, кому принадлежит машина“, – сказала жительница съемной квартиры, подчеркнув, что парковка практически всегда полупустая.
Как выяснилось, земля под парковкой принадлежит не дому, а городу. Это принципиальный момент, поскольку у товарищества есть с городом договор, что именно оно организует порядок парковки на этой территории. А общее собрание решило организовать парковку именно таким образом – при предъявлении техпаспорта и только собственникам квартир.
По словам члена правления квартирного товарищества Татьяны, она выполняет волю высшего органа власти – общего собрания КТ, – и если собрание так решило, то поблажек не будет. Также она добавила, что парковаться можно немного поодаль – для этого на городской земле обустроены парковочные карманы.
Ситуацию прокомментировала юрист Эстонского союза квартирных товариществ Ирина Рева.
„Во-первых, земля под парковкой не принадлежит этой недвижимости, а взята в пользование у города. Таким образом, между городом и квартирным товариществом заключен договор, что дает собранию собственников право устанавливать правила использования парковочных мест на этой территории. Во-вторых, нужно конкретно исходить из того решения, которое было утверждено. Если собственники решили, что могут парковаться только владельцы и члены их семей, то так тому и быть“, – сказала Рева.
А вот что касается требования предъявлять техпаспорт, то здесь все не так однозначно.
„Даже Инспекция по защите личных данных объясняла, что требовать предъявления техпаспорта у товарищества нет, поскольку там содержатся личные данные. Если посмотреть на общую картину, то право пользования машиной не всегда определяется техпаспортом, ведь мы можем ездить по доверенности. Здесь тоже могут быть нюансы. Наверное, в данной ситуации достаточно, если собственник будет предоставлять номер машины, которая будет парковаться“, – отметила Рева.
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