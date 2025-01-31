ЭКСПЕРТ | Строительный рынок восстанавливается медленнее, чем ожидалось
Наш опыт показывает – в строительстве еще не произошло такого значительного поворота, чтобы мы могли сказать, что прошли дно по объемам, заявил руководитель Arco Tarc OÜ Лаури Мяннисте в рамках опроса лидеров строительного сектора, пишет dv.ee.
2024 год был довольно спокойным как для нас, так и для сектора в целом. Мы больше зависим от наших собственных циклов развития, а не от строительного рынка в целом. Эти процессы, однако, идут рука об руку с Таллинном. Очень хотелось бы воспользоваться сегодняшней относительно низкой ценой строительства и как можно быстрее начать строительство новых проектов. Если планы реализуются, этот год будет более активным, чем предыдущий.
Объемы строительства могли бы восстанавливаться быстрее
Объемы строительства снижаются с лета 2022 года, и цены в целом остаются стабильными. Учитывая наши обычно турбулентные времена, я ожидал более быстрого восстановления. Вернее было бы сказать – более ранней остановки падения. Я не вижу, чтобы произошел значительный перелом или чтобы мы прошли дно с точки зрения объемов.