Эстонская евангелическо-лютеранская церковь построит в центре Таллинна высотку

Детальная планировка охватывает территорию между улицами Леннуки, Лийвалайа, Лаутери и Маакри по адресу Маакри, 29, на которой Эстонская евангелическо-лютеранская церковь (EELK) собирается построить высотку.

Согласно планировке, до 50% участка составляет жилая земля и не менее 50% – коммерческая. Допустимая высота здания – до 120 метров, или 36 наземных этажей. Также допускается строительство до четырех подземных этажей. В здании может быть до 126 квартир и 182 парковочных места.