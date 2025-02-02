Недвижимость
02.02.2025, 20:30

Эстонская евангелическо-лютеранская церковь построит в центре Таллинна высотку

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Эскиз высотки EELK в квартале Маакри.
Эскиз высотки EELK в квартале Маакри.
ФОТО: Erakogu

Таллиннская мэрия утвердила инициированную в 2014 году детальную планировку, позволяющую Эстонской евангелическо-лютеранской церкви построить в квартале Маакри здание высотой до 36 этажей, пишет rus.err.ee.

Детальная планировка охватывает территорию между улицами Леннуки, Лийвалайа, Лаутери и Маакри по адресу Маакри, 29, на которой Эстонская евангелическо-лютеранская церковь (EELK) собирается построить высотку.

Согласно планировке, до 50% участка составляет жилая земля и не менее 50% – коммерческая. Допустимая высота здания – до 120 метров, или 36 наземных этажей. Также допускается строительство до четырех подземных этажей. В здании может быть до 126 квартир и 182 парковочных места.

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Эскиз высотки EELK в квартале Маакри.

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