02.02.2025, 20:30
Эстонская евангелическо-лютеранская церковь построит в центре Таллинна высотку(7)
ФОТО: Erakogu
Таллиннская мэрия утвердила инициированную в 2014 году детальную планировку, позволяющую Эстонской евангелическо-лютеранской церкви построить в квартале Маакри здание высотой до 36 этажей, пишет rus.err.ee.
Детальная планировка охватывает территорию между улицами Леннуки, Лийвалайа, Лаутери и Маакри по адресу Маакри, 29, на которой Эстонская евангелическо-лютеранская церковь (EELK) собирается построить высотку.
Согласно планировке, до 50% участка составляет жилая земля и не менее 50% – коммерческая. Допустимая высота здания – до 120 метров, или 36 наземных этажей. Также допускается строительство до четырех подземных этажей. В здании может быть до 126 квартир и 182 парковочных места.
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