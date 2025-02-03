03.02.2025, 15:41
Девелоперы с крупнейшим оборотом: клуб миллионеров пополнился новыми игроками
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В целом в данной сфере работает 89 компаний, следует из квартального рапорта Äripäev, передает портал Kinnisvarauudised. Речь идет о достаточно небольшом секторе с волатильными показателями, поскольку они напрямую зависят от времени завершения девелоперских проектов, пишет dv.ee.
45 компаний преодолели порог в 1 млн евро оборота, при этом за год число таких компаний увеличилось на 10.
На первом месте в рейтинге по совокупному обороту за четыре квартала — Liven AS. Оборот компании за этот период составил 32,3 миллиона евро, увеличившись на 0,1 миллиона евро за год, или на 0,3%.
На втором месте в рейтинге — Bonava Eesti AS, чей оборот за четыре квартала составил 21,9 миллиона евро, снизившись за год на 5,1 миллиона евро, или на 19,0%.