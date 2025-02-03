Девелоперы с крупнейшим оборотом: клуб миллионеров пополнился новыми игроками

45 компаний преодолели порог в 1 млн евро оборота, при этом за год число таких компаний увеличилось на 10.

На первом месте в рейтинге по совокупному обороту за четыре квартала — Liven AS. Оборот компании за этот период составил 32,3 миллиона евро, увеличившись на 0,1 миллиона евро за год, или на 0,3%.

На втором месте в рейтинге — Bonava Eesti AS, чей оборот за четыре квартала составил 21,9 миллиона евро, снизившись за год на 5,1 миллиона евро, или на 19,0%.