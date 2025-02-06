Недвижимость
06.02.2025, 13:45

Эксперт по жилищным кредитам: низкие ставки Euribor и выгодная банковская маржа создали уникальную ситуацию

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: godshutter | Shutterstock

В настоящее время на рынке жилищных кредитов сложилась необычная ситуация: как Euribor, так и банковская маржа находятся на низком уровне. О том, что принесет 2025 год и на что стоит обратить внимание при оформлении жилищного кредита, рассказала специалист банка Citadele.

„2024 год, без сомнения, стал годом рефинансирования, – отметила руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен. – Поскольку Европейский центральный банк (ЕЦБ) с июня 2024 года постепенно снижал базовые процентные ставки, упал и Euribor, с которым в Эстонии связаны большинство жилищных кредитов. Люди стремились извлечь максимальную выгоду и, рефинансируя кредиты, также добиться снижения банковской маржи. В связи с этим банки стали активнее предлагать услуги рефинансирования. В 2024 году мы видели множество выгодных предложений по жилищным кредитам и рефинансированию: банки, например, компенсировали плату за заключение договора и стоимость оценки недвижимости или предлагали временно сниженную маржу. Кроме того, значительное внимание было уделено зеленым жилищным кредитам, предназначенным для приобретения энергоэффективной недвижимости, по которым также предлагали очень выгодные условия“.

Из-за выросшего в начале прошлого года Euribor многие банки в 2024 году снизили свою маржу. „Обычно, когда Euribor падает, маржа снова начинает расти, но сейчас на рынке жилищных кредитов сложилась необычная ситуация, когда и Euribor, и средняя маржа остаются относительно низкими“, - рассказала Хакиайнен. По данным Банка Эстонии, в конце прошлого года средняя процентная ставка по жилищным кредитам в Эстонии опустилась до уровня 2022 года. По словам Хакиайнен, для заемщиков прошлый год был выгоден с точки зрения условий, поскольку предложений на рынке было много, и они оказались весьма привлекательными.

Согласно данным Земельно-пространственного департамента, в четвертом квартале 2024 года было заключено 11 520 сделок купли-продажи, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Количество квартир, проданных в качестве жилых помещений, выросло на 7%. По оценке Хакиайнен, благодаря снижению ставок Euribor и маржи в 2025 году сделок с недвижимостью, вероятно, будет немного больше, чем в 2024 году: „В то же время цены на недвижимость остаются высокими, а уверенность потребителей пока не демонстрирует признаков улучшения, поэтому и изменения, по всей видимости, будут незначительными. Скорее всего, в 2025 году вновь будет заключено множество сделок по рефинансированию“.

Пять советов для покупки жилья в текущей ситуации

Поскольку в настоящее время и Euribor, и средняя маржа остаются относительно низкими, а предложений на рынке недвижимости стало меньше, действовать стоит тем, кто планирует купить жилье впервые. „Если у вас есть необходимая сумма для первоначального взноса, то сейчас определенно стоит активно искать подходящую квартиру или дом и, если найдется жилье мечты – по возможности его приобрести“, - сказала Хакиайнен. Она также дала пять рекомендаций, которые следует учитывать при поиске квартиры в нынешней ситуации.

1. Предпочитайте энергоэффективность. Энергоэффективное жилье часто стоит дороже, но в долгосрочной перспективе позволяет сэкономить как на расходах на отопление, так и на выплатах по кредиту. Кроме того, в отношении недвижимости энергетического класса A можно получить более выгодные условия по зеленому жилищному кредиту.

2. При расчете стоимости недвижимости учитывайте коммунальные расходы. Особенно это касается старых квартир, поскольку коммунальные платежи в разном жилье могут сильно различаться. В результате за те же деньги можно приобрести более просторное жилье в лучшем районе или даже дом. В новых зданиях довольно значительными могут оказаться общие коммунальные расходы: например, если зимой для устранения наледи с проезда в подземную парковку используется подогрев.

3. Выбирая местоположение, учитывайте транспортные расходы. Убедитесь, что у вас есть возможность пользоваться общественным транспортом – или для поездок на работу, в магазин или детский сад вам придется полностью зависеть от автомобиля. От расположения жилья зависит, сколько в будущем придется тратить на транспорт.

4. Запросите несколько предложений. Сегодня конкуренция между банками на рынке жилищных кредитов высока, поэтому можно получить очень выгодные условия. Запросив предложения как минимум у четырех разных банков, вы сможете провести полноценное сравнение.

5. Изучите условия повседневного банкинга в банке-кредиторе. Многие банки требуют, чтобы после заключения договора жилищного кредита зарплата зачислялась на счет именно в этом банке, то есть клиент должен сделать его своим основным банком. Поэтому стоит заранее ознакомиться с условиями выбранного банка – как в отношении кредита, так и повседневного обслуживания: каковы условия и цена открытия и обслуживания счета, насколько удобны мобильное приложение и интернет-банк, а также требуется ли приобретение каких-то дополнительных обязательных продуктов наряду с получением кредита. Стоит оценить, добавляет ли все это для вас ценность, и рассчитать размер дополнительных затрат. В некоторых случаях они могут значительно увеличить ежемесячные выплаты по кредиту.

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