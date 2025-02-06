Эксперт по жилищным кредитам: низкие ставки Euribor и выгодная банковская маржа создали уникальную ситуацию

Пять советов для покупки жилья в текущей ситуации

Поскольку в настоящее время и Euribor, и средняя маржа остаются относительно низкими, а предложений на рынке недвижимости стало меньше, действовать стоит тем, кто планирует купить жилье впервые. „Если у вас есть необходимая сумма для первоначального взноса, то сейчас определенно стоит активно искать подходящую квартиру или дом и, если найдется жилье мечты – по возможности его приобрести“, - сказала Хакиайнен. Она также дала пять рекомендаций, которые следует учитывать при поиске квартиры в нынешней ситуации.

1. Предпочитайте энергоэффективность. Энергоэффективное жилье часто стоит дороже, но в долгосрочной перспективе позволяет сэкономить как на расходах на отопление, так и на выплатах по кредиту. Кроме того, в отношении недвижимости энергетического класса A можно получить более выгодные условия по зеленому жилищному кредиту.

2. При расчете стоимости недвижимости учитывайте коммунальные расходы. Особенно это касается старых квартир, поскольку коммунальные платежи в разном жилье могут сильно различаться. В результате за те же деньги можно приобрести более просторное жилье в лучшем районе или даже дом. В новых зданиях довольно значительными могут оказаться общие коммунальные расходы: например, если зимой для устранения наледи с проезда в подземную парковку используется подогрев.

3. Выбирая местоположение, учитывайте транспортные расходы. Убедитесь, что у вас есть возможность пользоваться общественным транспортом – или для поездок на работу, в магазин или детский сад вам придется полностью зависеть от автомобиля. От расположения жилья зависит, сколько в будущем придется тратить на транспорт.

4. Запросите несколько предложений. Сегодня конкуренция между банками на рынке жилищных кредитов высока, поэтому можно получить очень выгодные условия. Запросив предложения как минимум у четырех разных банков, вы сможете провести полноценное сравнение.