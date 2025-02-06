Эксперт по жилищным кредитам: низкие ставки Euribor и выгодная банковская маржа создали уникальную ситуацию
В настоящее время на рынке жилищных кредитов сложилась необычная ситуация: как Euribor, так и банковская маржа находятся на низком уровне. О том, что принесет 2025 год и на что стоит обратить внимание при оформлении жилищного кредита, рассказала специалист банка Citadele.
„2024 год, без сомнения, стал годом рефинансирования, – отметила руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен. – Поскольку Европейский центральный банк (ЕЦБ) с июня 2024 года постепенно снижал базовые процентные ставки, упал и Euribor, с которым в Эстонии связаны большинство жилищных кредитов. Люди стремились извлечь максимальную выгоду и, рефинансируя кредиты, также добиться снижения банковской маржи. В связи с этим банки стали активнее предлагать услуги рефинансирования. В 2024 году мы видели множество выгодных предложений по жилищным кредитам и рефинансированию: банки, например, компенсировали плату за заключение договора и стоимость оценки недвижимости или предлагали временно сниженную маржу. Кроме того, значительное внимание было уделено зеленым жилищным кредитам, предназначенным для приобретения энергоэффективной недвижимости, по которым также предлагали очень выгодные условия“.
Из-за выросшего в начале прошлого года Euribor многие банки в 2024 году снизили свою маржу. „Обычно, когда Euribor падает, маржа снова начинает расти, но сейчас на рынке жилищных кредитов сложилась необычная ситуация, когда и Euribor, и средняя маржа остаются относительно низкими“, - рассказала Хакиайнен. По данным Банка Эстонии, в конце прошлого года средняя процентная ставка по жилищным кредитам в Эстонии опустилась до уровня 2022 года. По словам Хакиайнен, для заемщиков прошлый год был выгоден с точки зрения условий, поскольку предложений на рынке было много, и они оказались весьма привлекательными.
Согласно данным Земельно-пространственного департамента, в четвертом квартале 2024 года было заключено 11 520 сделок купли-продажи, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Количество квартир, проданных в качестве жилых помещений, выросло на 7%. По оценке Хакиайнен, благодаря снижению ставок Euribor и маржи в 2025 году сделок с недвижимостью, вероятно, будет немного больше, чем в 2024 году: „В то же время цены на недвижимость остаются высокими, а уверенность потребителей пока не демонстрирует признаков улучшения, поэтому и изменения, по всей видимости, будут незначительными. Скорее всего, в 2025 году вновь будет заключено множество сделок по рефинансированию“.