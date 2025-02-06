Строительство стало более эффективным: в случае двух одинаковых зданий, теперь используется на 10% меньше древесины

По словам Тоомаса Пяртеля, расход древесины в строительстве снизилось главным образом потому, что строители стали делать более точные расчеты и заказывать стройматериалы более подходящих размеров. „В прежние годы строители закупали обычно самый длинный материал, складировали его у себя, а затем на месте разрезали, получая нужный размер, что влекло за собой довольно большие потери. Теперь сначала производятся точные расчеты – сколько и какой длины необходимо деревянного материала, и в соответствии с этими расчетами материалы нужного размера заказываются прямо на стройку“, – сказал Пяртель.

„По сути, это правильный подход, позволяющий сократить количество ненужных отходов — в среднем по сравнению с тем, что было всего два-три года назад, для одного объекта без ущерба для качества используется на десять процентов меньше материала, чем раньше“, — пояснил Пяртель.

По словам председателя правления Puumarket, есть и другая причина сокращения потерь. „Строители привыкли заказывать материал самой большой длины, шестиметровый, но на лесопильнях такое сырье является дефицитным. Эстонские деревья не очень высокие, в Скандинавии тоже самая широко распространенная длина 5,1; 5,4 или 5,7 метра. Можно, конечно, купить и 6-метровую древесину, но по сравнению с 5,7-метровой она процентов на десять дороже“, – сказал Пяртель.

„При этом, как правило, в таком длинном материале нет необходимости, а когда она есть, – для этой цели чаще используют клееный брус или ЛВЛ, клееный материал из листов шпона. Эти материалы доступны длиной до 13,5 метров. В общем случае, материал желаемого размера режется на складе продавца древесины, в результате расход материала сокращается и увеличивается скорость строительства“, — добавил Пяртель.