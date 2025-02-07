ЭКСПЕРТ | Можно ли купить землю с помощью жилищного кредита?
Построить собственный дом – мечта многих людей, но прежде чем приступить к строительным работам, необходимо найти подходящий участок земли. Однако это может оказаться непростой задачей, а отсутствие денег может ещё больше замедлить процесс. Чтобы сделать процесс строительства дома более плавным, руководитель Центра кредитной компетенции Luminor Хелина Кикас объясняет, как и на каких условиях можно оформить кредит на покупку земельного участка.
По словам Кикас, процесс строительства дома у каждого человека свой, и во многом зависит от имеющихся ресурсов. Многие люди обращаются в банк, когда у них есть участок земли и им нужен кредит на строительство дома, но те, у кого нет таких возможностей, могут обратиться за кредитом на покупку участка земли, позже – на строительство дома. В большинстве случаев банк предлагает два различных решения для покупки участка.
Один из вариантов – оформить жилищный кредит сразу и на покупку участка и на строительство дома. Эксперт подчеркивает, что в этом случае самофинансирование будет во многом зависеть от цены выбранного участка. „Если цена участка высока и составляет, например, половину стоимости будущего дома, может потребоваться более высокая доля самофинансирования или дополнительный залог“.
Также важно знать, что если вы обращаетесь за кредитом на покупку земельного участка и строительство на нем дома, вам необходимо начать строительство как можно скорее. „Если вы планируете купить участок земли и оставить его на несколько лет, жилищный кредит не подходит. Поэтому необходимо тщательно продумать процесс и представить в банк четкий план строительства. На строительство кредит может быть выдан несколькими частями, и для выплат устанавливается определённый срок. Также устанавливаются сроки, когда проект должен быть завершен“.
Хотя покупка земельного участка с помощью жилищного кредита является распространенной практикой, Кикас говорит, что при этом необходимо учитывать некоторые условия. Одним из самых важных условий является целевое назначение участка, так как жилищный кредит можно использовать только для приобретения жилищной земли. Кроме того, чтобы избежать возможных проблем в будущем, важно убедиться, что к участку ведет общественная дорога или, в случае частной дороги, имеется сервитут. Подключение к водопроводу, канализации и электричеству не является обязательным, но оно ускорит строительство дома.
По словам Хелины Кикас, перед покупкой важно постараться выявить любые скрытые проблемы участка, которые впоследствии могут привести к дополнительным расходам. „Бывают случаи, когда участок оказывается непригодным для строительства – например, грунт слишком влажный и требует дренажа или документация неполная. Фотографии на порталах недвижимости могут вводить в заблуждение, поэтому очень важно посетить участок и проанализировать его пригодность как с технической, так и с финансовой точки зрения“, – подчеркнула она.
Прежде чем покупать участок и обращаться за кредитом на строительство, важно оценить, соответствует ли проект реальному бюджету и возможностям. Если строительство – не ваше повседневное занятие, стоит довериться экспертам и профессиональным строителям. Кикас рекомендует всегда оставлять не менее 10% на непредвиденные дополнительные расходы. „Строительство дома – это серьезное изменение в жизни, которое требует тщательного планирования и продуманных решений. Когда все этапы продуманы, а риски снижены, процесс строительства дома вашей мечты будет более гладким“.
Руководитель Центра кредитной компетенции Luminor отметила, что еще одна возможность – Кредит-идея. Однако следует учитывать, что этот кредит требует дополнительного залога, например квартиры или другой недвижимости, а срок кредитования меньше, чем по жилищному кредиту. „Кредит-идея подходит тем, кто нуждается в первоначальной финансовой поддержке для приобретения земельного участка, но планирует отложить строительство дома или финансировать его из других источников“, – говорит Кикас.