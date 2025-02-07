ЭКСПЕРТ | Можно ли купить землю с помощью жилищного кредита?

По словам Кикас, процесс строительства дома у каждого человека свой, и во многом зависит от имеющихся ресурсов. Многие люди обращаются в банк, когда у них есть участок земли и им нужен кредит на строительство дома, но те, у кого нет таких возможностей, могут обратиться за кредитом на покупку участка земли, позже – на строительство дома. В большинстве случаев банк предлагает два различных решения для покупки участка.

Один из вариантов – оформить жилищный кредит сразу и на покупку участка и на строительство дома. Эксперт подчеркивает, что в этом случае самофинансирование будет во многом зависеть от цены выбранного участка. „Если цена участка высока и составляет, например, половину стоимости будущего дома, может потребоваться более высокая доля самофинансирования или дополнительный залог“.

Также важно знать, что если вы обращаетесь за кредитом на покупку земельного участка и строительство на нем дома, вам необходимо начать строительство как можно скорее. „Если вы планируете купить участок земли и оставить его на несколько лет, жилищный кредит не подходит. Поэтому необходимо тщательно продумать процесс и представить в банк четкий план строительства. На строительство кредит может быть выдан несколькими частями, и для выплат устанавливается определённый срок. Также устанавливаются сроки, когда проект должен быть завершен“.

Хотя покупка земельного участка с помощью жилищного кредита является распространенной практикой, Кикас говорит, что при этом необходимо учитывать некоторые условия. Одним из самых важных условий является целевое назначение участка, так как жилищный кредит можно использовать только для приобретения жилищной земли. Кроме того, чтобы избежать возможных проблем в будущем, важно убедиться, что к участку ведет общественная дорога или, в случае частной дороги, имеется сервитут. Подключение к водопроводу, канализации и электричеству не является обязательным, но оно ускорит строительство дома.