Предупреждение для покупателей жилья: в договорах появляются наносящие ущерб условия

„Смысл этих пунктов в том, чтобы освободить застройщика от ответственности, но я бы сказала, что эта защита иллюзорна, поскольку я не исключаю, что такие условия могут оказаться недействительными“, – сказала Казе в эфире утренней программы радио Äripäev.

В качестве примера Казе привела договор, согласно которому покупатель жилья не имел права высказывать претензии в отношении продавца в публичном пространстве до вступления в силу судебного решения, подтверждающего эти заявления. То есть договор предполагал, что если бы крыша дома текла, и покупатель рассказал бы этом в соцсетях или СМИ, застройщик имел право оштрафовать его на 10 000 евро за каждое публичное высказывание.