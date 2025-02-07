Ремонт и стройка
07.02.2025, 13:26

Предупреждение для покупателей жилья: в договорах появляются наносящие ущерб условия

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: CrizzyStudio | Shutterstock

Застройщики, у которых возникают проблемы с построенными домами, склонны включать в договоры условия, наносящие вред покупателю, рассказала адвокат юридического бюро Walless Ангела Казе, пишет dv.ee.

„Смысл этих пунктов в том, чтобы освободить застройщика от ответственности, но я бы сказала, что эта защита иллюзорна, поскольку я не исключаю, что такие условия могут оказаться недействительными“, – сказала Казе в эфире утренней программы радио Äripäev.

В качестве примера Казе привела договор, согласно которому покупатель жилья не имел права высказывать претензии в отношении продавца в публичном пространстве до вступления в силу судебного решения, подтверждающего эти заявления. То есть договор предполагал, что если бы крыша дома текла, и покупатель рассказал бы этом в соцсетях или СМИ, застройщик имел право оштрафовать его на 10 000 евро за каждое публичное высказывание.

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