Возможность сэкономить? Поамперную плату стоит внести при первой возможности

„Если известно, что в будущем на земельном участке в любом случае планируется строительство, то советуем подключиться к электроснабжению уже сейчас. В жизни были примеры, когда поамперная плата повышалась в несколько раз без предварительного уведомления“, – объясняет он.

„Последний подобный случай произошел всего несколько недель назад, когда в некоторых регионах компания Imatra Elekter с 1 февраля повысила поамперную плату с 92,72 евро до 315,36 евро. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте компании 2 января, то есть всего за месяц до повышения. Ранее компания Elering также повысила свои тарифы поамперной платы“, – сказал Ээнкиви.

„Вопрос о том, как такое вообще возможно, следует задать соответствующим ведомствам, однако, глядя на подобные случаи, можно сделать вывод, что, следовательно, возможно. Людям приходится мириться с тем, что ситуация, сложившаяся на рынке электроэнергии, становится непредсказуемой и весьма неблагоприятной для потребителей“. Тот, кто подключился в январе, заплатил 2 318 евро за 25 ампер, однако теперь это стоит уже 7 884 евро“, – добавил он.