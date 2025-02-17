Квартирные товарищества Ласнамяэ приглашаются на инфодни о готовности к кризисным ситуациям

„Общаясь с жителями и представителями квартирных товариществ, я вижу, что осведомленность о готовности к кризисным ситуациям постоянно растет. Для того чтобы она действительно работала, важно, чтобы все мы находились в одном информационном пространстве. Именно поэтому мы совместно с Таллиннским департаментом муниципальной полиции организуем информационные встречи, на которых можно будет узнать о роли квартирных товариществ в обеспечении готовности к кризисным ситуациям“, – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Таллиннский департамент муниципальной полиции разработал подробные методические материалы, которые помогут квартирным товариществам подготовиться к возможным кризисным ситуациям, а также предлагает бесплатные консультации по этому вопросу.

На инфоднях, которые состоятся в зале на первом этаже управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54), представители Таллиннского департамента муниципальной полиции и районной управы обсудят ключевые вопросы готовности и управления кризисными ситуациями. Помимо прочего речь пойдет о роли центров поддержки в чрезвычайных ситуациях и степени ответственности квартирных товариществ и самих жителей.

Инфодни для квартирных товариществ Ласнамяэ состоятся 19 февраля (на эстонском языке) и 20 февраля (на русском языке). Оба мероприятия начнутся в 17 часов.

Предложения относительно тем для следующих инфодней и отзывы о прошедших информационных встречах можно оставить по телефону 645 7761 или написав по адресу artur.zahharov@tallinnlv.ee .