10 000 евро штрафа за пост в соцсетях? В договоре застройщика обнаружились странные условия

По данным руководителя секретариата комиссии по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Вейко Копамеэса , в 2023 году в TTJA было подано 86 заявок, которые касались различных проблем, связанных с оказанием услуг по строительству или ремонту объектов недвижимости. Раздельный учет по так называемым „новым и старым“ квартирам не ведется.

Купить жилье в новостройке – всегда заманчиво. Чистая квартира, свежая отделка, новые коммуникации. Но за привлекательным фасадом могут скрываться неприятные неожиданности, и не всегда недоделки можно увидеть сразу, во время приемки объекта. Бывает, строительный брак и скрытые дефекты обнаруживаются уже по истечении гарантийного срока. „МК-Эстония “ выяснила, с какими проблемами сталкиваются жители новостроек, как решают их и к чему нужно быть готовым при покупке новой недвижимости.

Адвокат бюро Walless Анжела Казе признала, что понимает стремление застройщиков защититься от необоснованного очернения, поскольку действительно попадаются и такие покупатели, которые пытаются получить компенсацию, необоснованно пожаловавшись в СМИ. Однако штраф в 10 000 евро ей кажется чрезмерным. „Такой размер штрафа вызывает вопрос: можно ли доверять застройщику, который изначально пытается заставить покупателя замолчать?“ — отметила Казе.

За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 10 000 евро, который необходимо уплатить в течение двух недель, помимо возмещения ущерба.

В двух договорах купли-продажи Hepsor, попавших в распоряжение Äripäev, содержится условие, запрещающее покупателю и продавцу делать в соцсетях или СМИ негативные или наносящие урон высказывания друг о друге или о проекте. Это разрешается только в случае, если нарушение другой стороны подтверждено, например, в суде.

Одна из самых частых жалоб – на напольное покрытие.

„Я купил квартиру в новом доме на улице Паэпарги, но вскоре выяснилось, что паркет в коридоре гулял вверх-вниз. Оказалось, что бетон был криво залит, – говорит Андрей, владелец недвижимости в доме, построенном фирмой AS Remet. – В коридоре пол исправили за два месяца, но потом обнаружилось, что паркет лежит неровно по всей квартире. На то, чтобы застройщик вскрыл полы и выровнял залитый бетон, ушло полтора года“.

Чтобы доказать наличие брака, по словам Андрея, пришлось пригласить эксперта, который составил акт и указал, что в каждой комнате пол не соответствует нормам.

К сожалению, получить комментарий фирмы Remet AS касательно этой ситуации не удалось.

С подобной ситуацией столкнулась и Наталья в своей квартире в Ыйсмяэ (застройщик AS Hepsor): „У нас были очень большие перепады высоты. Например, стоит стол, и, если на него посмотреть, можно заметить, что он под наклоном. А когда мы решили заменить паркет, то увидели, что неправильно подготовлена стяжка. У нас большие окна, в пол, и в тех местах, где окна стыкуются с окном, были большие перепады. На это жаловались многие наши соседи – люди писали, что дует и пол ходит ходуном. Насколько знаю, полы исправляли во многих квартирах“.

По словам Натальи, в этой ситуации встал вопрос: кто виноват? Строители или фирма, предоставившая паркет?

„Мой муж – строитель и, по его мнению, была неправильно залита стяжка, – отмечает Наталья. – Кроме того, во многих квартирах неправильно уложили плитку, под ней были пустоты. Мы у себя даже одну оставили, не стали ломать. Если ее простучать, то слышно, что под ней пустота“.

Региональный менеджер фирмы-застройщика Hepsor Eesti Михкель Мягер пояснил, что их партнером в организации строительных работ, в том числе – гарантийных, является генеральный подрядчик Mitt&Perlebach OÜ. Поэтому в случае возникновения дефектов в течение гарантийного срока необходимо обращаться к генподрядчику, который устраняет гарантийные дефекты.

„В случае обнаружения дефектов мы будем действовать в соответствии с действующим законодательством“, – говорит Михкель Мягер.