Этот район Таллинна ждут перемены: на территории зернового элеватора в Хийу планируют построить жилой комплекс(1)
Таллиннская городская управа инициировала детальную планировку территории бывшего хийуского элеватора в районе Нымме с целью преобразовать эту промышленную зону в современный и многофункциональный жилой комплекс.
Вице-мэр Мадле Липпус пояснила, что планировка бывшей производственной зоны предоставляет возможность открыть ее для общественности и создать для района Нымме дополнительный общинный центр. „Планировочное решение предусматривает сохранение объема здания элеватора и проектирование дополнительных зданий для жилых помещений, а также общественных функций. В перспективе мы видим здесь центр района Хийу, поэтому особое внимание уделяется также сети дорог и общественным пространствам, которые должны быть доступными и безопасными для людей всех возрастов, как для 8-летних, так и для 80-летних“.
Площадь территории составляет 3,18 гектара, она включает участки Салве, 5, Салве, 7, Лаулику, 2c и Лаулику, 2b. Цель планировки – разделение земельных участков, создание новых участков, изменение назначения земли и определение прав на строительство 3–12-этажных жилых и коммерческих зданий. Кроме того, планируется построить общинный дом и создать привлекательное общественное пространство. Детальная планировка также определяет общие условия использования земельных участков, а также решения по подъездным путям, озеленению, благоустройству, парковке и инженерным сетям.
По словам старейшины района Нымме Кармо Кури, в районе мало таких территорий, где можно было бы построить полностью новую застройку. „Положительно, что хийуский элеватор и его территория, простаивающие многие годы и утратившие свою изначальную функцию, получат вторую жизнь. Проект должен учитывать выгодное расположение объекта с логистической точки зрения, что способствует альтернативным способам передвижения. В этом районе хорошо развит общественный транспорт: помимо автобусных маршрутов всего в нескольких сотнях метров находится железнодорожная станция Хийу, а рядом проходит велосипедная дорожка. Это создает возможность спланировать парковочную инфраструктуру таким образом, чтобы она минимально загружала движение в районе. Новые жилые и коммерческие здания помогут снизить давление на сельскохозяйственные земли в районах Сауэ и Лаагри, что в свою очередь уменьшит транзитное движение через Нымме“.
Планируемая территория находится в Хийу в районе Нымме, в исторической промышленной зоне, между учебным и тыловым центром Таллиннского батальона Кайтселийта и жилыми и производственными территориями. Северная граница участка достигает велосипедной дорожки, идущей вдоль Китсарёэпа теэ, а в окрестной зоне преобладают земельные участки производственного и коммерческого назначения. Планируемая территория не находится в зоне охраны культурного наследия и не связана с ограничениями в области охраны памятников старины или природы. Однако рядом, на участке Салве, 6, расположено депо локомотивов Петровской морской крепости, фасад которого датируется 1917 годом и является охраняемым памятником старины. Вся планируемая территория попадает в зону ограничения для объектов национальной обороны, связанную с учебно-тыловым центром Таллиннского батальона.
Общая планировка района Нымме предусматривает замену нынешней производственной земли на многофункциональную застройку, где жилые здания, рабочие места, точки обслуживания и общественные пространства создают сбалансированную среду. Это позволит использовать устойчивые способы передвижения и реализовать концепцию города 15 минут, где жители могут решать свои повседневные задачи в пределах своего района. Планировка предусмотривает создание десяти участков: три для жилых домов, два для жилых и коммерческих зданий, два для коммерческих и общественных зданий, один для общественного здания и два для транспортных территорий.
Планировочное решение основано на проекте-победителе архитектурного конкурса эскизных решений для территории бывшего зернового элеватора в Хийу, который был проведен в 2021 году. Автором проекта является компания KOKO arhitektid OÜ.