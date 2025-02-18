Этот район Таллинна ждут перемены: на территории зернового элеватора в Хийу планируют построить жилой комплекс

Вице-мэр Мадле Липпус пояснила, что планировка бывшей производственной зоны предоставляет возможность открыть ее для общественности и создать для района Нымме дополнительный общинный центр. „Планировочное решение предусматривает сохранение объема здания элеватора и проектирование дополнительных зданий для жилых помещений, а также общественных функций. В перспективе мы видим здесь центр района Хийу, поэтому особое внимание уделяется также сети дорог и общественным пространствам, которые должны быть доступными и безопасными для людей всех возрастов, как для 8-летних, так и для 80-летних“.

Площадь территории составляет 3,18 гектара, она включает участки Салве, 5, Салве, 7, Лаулику, 2c и Лаулику, 2b. Цель планировки – разделение земельных участков, создание новых участков, изменение назначения земли и определение прав на строительство 3–12-этажных жилых и коммерческих зданий. Кроме того, планируется построить общинный дом и создать привлекательное общественное пространство. Детальная планировка также определяет общие условия использования земельных участков, а также решения по подъездным путям, озеленению, благоустройству, парковке и инженерным сетям.