Не может быть! Реальные цены на недвижимость снизились на 9,5%?

По мнению Игоря Хабала, недвижимость стала более доступной, но это не значит, что цены скоро вернутся к доковидному уровню. „В Таллинне цены на недвижимость уже два года остаются на одном уровне, в некоторых случаях даже опускаясь ниже пика 2022 года. Если цены на недвижимость существенно не вырастут в условиях высокой инфляции, то есть, обесценивания денег, это будет означать снижение реальной цены и улучшение доступности жилья. С другой стороны, высокая инфляция — это обоюдоострый меч: общие расходы людей растут, но государства со своей стороны также пытаются контролировать рост цен, и поэтому не могут достаточно быстро снизить процентную ставку по кредиту Euribor“, — сказал Хабал.

„Однако, согласно прогнозам, шестимесячная ставка Euribor летом опустится на 0,3 процентных пункта ниже текущей ставки – до уровня 2,2% – с перспективой дальнейшего снижения до 2% в конце года. Скорость уменьшения процентов по кредитам во многом зависит от того, удастся ли сдержать инфляцию, а это в свою очередь оказывает влияние на доступность и стоимость недвижимости“, – сказал Хабал.

„Учитывая, что цены на недвижимость уже давно не растут на фоне роста стоимости жизни, а общие экономические показатели улучшаются, можно ожидать, что в этом году цены в секторе недвижимости вырастут на 3-5 процентов“, – поделился своими прогнозами Хабал.

По словам члена правления Uus Maa, сейчас в Таллинне 4400 действующих предложений продажи квартир, что на 20% больше, чем в это же время в прошлом году. „Однако рынок стал более активным, и количество предложений в последние месяцы начало сокращаться. Незначительно уменьшилось и количество квартир в новостройках – сейчас покупателей ждут 2600 новых квартир, это примерно двухлетний запас. В то же время, средняя цена предложения за квадратный метр квартиры постепенно выросла, достигнув 3500 евро, что отражает позитивные ожидания рынка. Вполне возможно, что в этом году рынок покупателя снова станет рынком продавца“, – сказал Хабал.

„В этом году на рынок недвижимости также влияет повышение налогов – в основном за счёт косвенного усиления чувства неуверенности у потребителей. Поскольку запас новых квартир достаточно велик, большинство застройщиков не добавляют сразу к цене жилья налог с оборота, а стараются оставаться конкурентоспособными. Точно также было и с предыдущим повышением НСО – отдельные застройщики изначально добавили налог к цене квартиры, но большинство покрыли его из своей прибыли“, – добавил Хабал.