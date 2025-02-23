Недвижимость
23.02.2025, 19:20

ФОТО | По цене дома в Виймси. В Эстонии выставили на продажу уникальную мызу

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в придачу - белые медведи, тайный ход и рояль, который играет сам
Мыза Кукрузе с высоты птичьего полета.
Мыза Кукрузе с высоты птичьего полета.
ФОТО: Andreas Saarem

Волость Тойла выставила на аукцион комплекс мызы Кукрузе, где более десяти лет действовал Полярный музей и проводились культурные мероприятия.

Мыза Кукрузе, отреновированная 15 лет назад за более чем два миллиона евро, стала одним из первых мызовых комплексов, открытых для общественного пользования в Ида-Вирумаа. Осенью 2023 года музей закрыли, а сейчас мызу вторым этапом выставили на аукцион varakeskus.ee. Первый этап результатов не дал: желающих купить мызу за 1,5 миллиона не нашлось и начальную цену снизили до 890 000 евро.

„Содержание мызы и создание для нее наполнения требует больших затрат и не имеет прямого значения для деятельности волости“, — объяснила специалист по имуществу и обслуживанию волости Тойла Сигне Мюйр, почему волость хочет отказаться от недвижимости. По ее словам, содержание мызы обходится в 30 000 евро в год: „Эта сумма включает расходы на электроэнергию, вентиляцию, отопление, охрану и другие необходимые расходы“.

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