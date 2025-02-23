ФОТО | По цене дома в Виймси. В Эстонии выставили на продажу уникальную мызу

Мыза Кукрузе, отреновированная 15 лет назад за более чем два миллиона евро, стала одним из первых мызовых комплексов, открытых для общественного пользования в Ида-Вирумаа. Осенью 2023 года музей закрыли, а сейчас мызу вторым этапом выставили на аукцион varakeskus.ee. Первый этап результатов не дал: желающих купить мызу за 1,5 миллиона не нашлось и начальную цену снизили до 890 000 евро.