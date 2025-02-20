Второй год подряд жилой квартал в Пыхья-Таллинне становится самым ценным новым проектом в столице

„Появление таких профессиональных инвесторов, как Evernord, выгодно всем участникам рынка. Только у компании Endover в планах развитие порядка 100 000 квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, и в ближайшее время мы предложим новые возможности финансирования“, - сказала финансовый директор Endover Кадри Коплимяэ.

Во вторник, 18 февраля, в квартале Volta был заложен краеугольный камень исторического промышленного здания 1912 года постройки, которое получит новую жизнь в виде современного жилого и коммерческого комплекса Volta Galerii Loftid. Для финансирования проекта компания Endover совместно с Evernord успешно провела выпуск облигаций на сумму 8,8 миллиона евро.

По словам директора по продажам Endover Анники Саар, популярность квартала Volta обусловлена комплексным подходом к созданию жилой среды, а также широким выбором квартир и коммерческих помещений. „В продаже есть как квартиры в реконструированных исторических зданиях, так и в современных энергоэффективных новостройках. Кроме того, здесь скоро появится крупнейший в районе деловой центр Volta HUB с новейшим фитнес-клубом MyFitness, гастрономической улицей, помещениями для торговли и обслуживания, – пояснила Саар. – Уже этой весной в квартале откроется клуб паделя, а также планируется построить здесь детский сад“.

Наибольшее количество сделок с квартирами в новых проектах было заключено в районе Хааберсти – 346 сделок, за ним следовал Пыхья-Таллинн с 288 сделками. Самая высокая цена за квадратный метр была зафиксирована в Пирита – 5599 евро, за ним следовал Пыхья-Таллинн, где средняя цена составила 5124 евро за квадратный метр. В центре города этот показатель остался на уровне 4828 евро, что свидетельствует о смещении популярности жилых районов от центра города ближе к побережью.

По данным Citify, в 2024 году в новых жилых проектах Таллинна было заключено 1235 сделок купли-продажи квартир по средней цене в 4438 евро за квадратный метр. По обороту от продаж лидировал Пыхья-Таллинн , где было заключено сделок на сумму 96,7 миллиона евро. Средняя цена квадратного метра в квартале Volta составила 5161 евро – это превышает как средний рыночный показатель, так и средний уровень по Пыхья-Таллинну.

В стенах исторического известнякового здания будет создано два этажа современных коммерческих площадей, а согласно проекту архитекторов ARS Projekt здание получит третий этаж с современной металлической фасадной отделкой.

На первом этаже разместятся представительские коммерческие помещения с аутентичными стенами из известняка, большими арочными окнами и потолками высотой до 8 метров. Площади размером от 40 до 800 м² будут удобны для работников и жителей кварталов Volta и Krulli, идеально подходя для ресторанов, кафе и предприятий обслуживания.

На втором этаже появятся микроквартиры площадью 19–60 м², на которые уже сейчас наблюдается высокий спрос. По словам директора по продажам Endover, потребность в таких жилых площадях в ближайшее время возрастет еще больше, поскольку в Пыхья-Таллинн переезжают крупные технологические компании, включая Wise, что приведет в район тысячи новых сотрудников.

На третьем этаже будут построены квартиры класса люкс площадью до 155 м² со смарт-решениями Bisly, а также террасы с видом на тихий внутренний двор квартала Volta.

„В ближайшие 5–10 лет в Пыхья-Таллинн переедут около 40 000 человек, и как минимум половина из них будет жить и работать именно в Volta, а также в соседних кварталах Krulli и Noblessner“, - отметила директор по продажам Endover Анника Саар. Она добавила, что, в связи с этим важно тщательно продумать развитие городской среды: „Нашим приоритетом должно быть не создание новых возможностей для передвижения, а планирование городского пространства таким образом, чтобы людям не приходилось много передвигаться. Мы развиваем квартал Volta, следуя принципу „15-минутного города“, где котором все необходимые услуги находятся в пешей доступности“.

Архитектурную концепцию Volta Galerii Loftid разработало бюро ARS Projekt, а строительство ведет компания Metropoli Ehitus. На данный момент половина квартала Volta уже завершена – построено и реконструировано 13 зданий, создана новая инфраструктура с дорогами, системой центрального отопления и канализацией. В 2025 году будут завершены еще 5 зданий, а на стадии проектирования находятся два высотных дома. В начале 2026 года откроется первая очередь Volta HUB, где разместится крупнейший в районе клуб MyFitness.

При обновлении промышленного квартала Volta, история которого насчитывает более 125 лет, Endover следует концепции „15-минутного города“. В общей сложности проект охватывает 142 000 квадратных метров, где будут построены 29 зданий с более чем 750 квартирами и появится свыше 50 000 квадратных метров коммерческих площадей. Центральной частью квартала станет Volta HUB с 35 000 м² бизнес-площадей. В ближайшие годы в квартале также появятся детский сад и парковая зона площадью 15 000 м².