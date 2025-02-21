Дом среднего жителя Эстонии старше его самого. Что нужно учитывать при покупке?
Хотя в Эстонии в этом веке появилось много новых многоквартирных домов, жильё среднего жителя Эстонии старше, чем он сам. Руководитель Центра кредитной компетенции Luminor Хелина Кикас объясняет, могут ли процентные ставки для старых квартир быть выше и какой тип жилья может стать препятствием для покупки жилья с помощью кредита.
„Если человек хочет получить кредит на покупку квартиры в старом доме, то возраст квартиры и энергетическая маркировка не играют главной роли при принятии решения о процентной ставке. Основное влияние оказывают профиль заявителя на кредит и его предыдущее платёжное поведение“, – говорит Хелина Кикас. „Поэтому не стоит бояться, что процентная ставка будет значительно выше исключительно из-за того, что вы покупаете квартиру в старом доме“, – добавила она.
Кикас отметила, что в целом банки не рискуют, выдавая кредиты на покупку жилья в старом многоквартирном доме в спальных районах, но при этом в интересах самого заёмщика проверить состояние дома. В случае со старыми многоквартирными домами главный вопрос заключается в том, был ли в здании уже проведён ремонт или планирует ли товарищество сделать это в ближайшем будущем. Если ремонт не проводился и в ближайшее время не планируется, банки всё равно готовы предоставить кредит, но в этом случае может потребоваться несколько больший собственный взнос или может быть ограничен срок кредитования.
„Квартира среднего жителя Эстонии старше его самого, и причиной тому – старые панельные дома. Например, первым домам, построенным в Мустамяэ, уже более 60 лет, а это значит, что по истечении 30-летнего срока кредита дому исполнится, например, 100 лет. По нашему мнению, эти квартиры всё ещё будут пригодны для проживания, но важно поддерживать и ремонтировать эти дома, что ещё больше продлит срок службы здания“, – пояснила она.
По словам Хелины Кикас, цены на квартиры в спальных районах, как правило, стабильны и не в первую очередь подвержены колебаниям рынка. Поэтому не стоит думать, что квартира, построенная, например, в Мустамяэ во второй половине прошлого века, через два года будет значительно дешевле. Поэтому, с точки зрения банка, препятствий для финансирования старой квартиры на таллиннских „горах“, как правило, нет, а в случае с отремонтированными домами мы исходим из наилучших условий“, – пояснила Кикас.
Как и в случае с многоквартирными домами в спальных районах, ремонтные работы также ценятся при финансировании квартир в старых деревянных домах. „Если старый деревянный дом находится в посредственном состоянии и в хорошем месте, то в наших глазах препятствий нет. Например, в Кадриорге и Каламая квартиры в деревянных домах продаются и покупаются по высоким ценам. Однако если здание находится в плохом состоянии и владельцы не нашли способа профинансировать его ремонт, очень сложно предоставить кредит на покупку даже одной квартиры. Если здание уже находится в очень плохом состоянии, хотя квартира может быть очень красивой и отремонтированной, но само здание в долгосрочной перспективе может оказаться недолговечным“, – добавила Кикас.