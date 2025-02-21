Дом среднего жителя Эстонии старше его самого. Что нужно учитывать при покупке?

„Если человек хочет получить кредит на покупку квартиры в старом доме, то возраст квартиры и энергетическая маркировка не играют главной роли при принятии решения о процентной ставке. Основное влияние оказывают профиль заявителя на кредит и его предыдущее платёжное поведение“, – говорит Хелина Кикас. „Поэтому не стоит бояться, что процентная ставка будет значительно выше исключительно из-за того, что вы покупаете квартиру в старом доме“, – добавила она.

Кикас отметила, что в целом банки не рискуют, выдавая кредиты на покупку жилья в старом многоквартирном доме в спальных районах, но при этом в интересах самого заёмщика проверить состояние дома. В случае со старыми многоквартирными домами главный вопрос заключается в том, был ли в здании уже проведён ремонт или планирует ли товарищество сделать это в ближайшем будущем. Если ремонт не проводился и в ближайшее время не планируется, банки всё равно готовы предоставить кредит, но в этом случае может потребоваться несколько больший собственный взнос или может быть ограничен срок кредитования.

„Квартира среднего жителя Эстонии старше его самого, и причиной тому – старые панельные дома. Например, первым домам, построенным в Мустамяэ, уже более 60 лет, а это значит, что по истечении 30-летнего срока кредита дому исполнится, например, 100 лет. По нашему мнению, эти квартиры всё ещё будут пригодны для проживания, но важно поддерживать и ремонтировать эти дома, что ещё больше продлит срок службы здания“, – пояснила она.

По словам Хелины Кикас, цены на квартиры в спальных районах, как правило, стабильны и не в первую очередь подвержены колебаниям рынка. Поэтому не стоит думать, что квартира, построенная, например, в Мустамяэ во второй половине прошлого века, через два года будет значительно дешевле. Поэтому, с точки зрения банка, препятствий для финансирования старой квартиры на таллиннских „горах“, как правило, нет, а в случае с отремонтированными домами мы исходим из наилучших условий“, – пояснила Кикас.

Как и в случае с многоквартирными домами в спальных районах, ремонтные работы также ценятся при финансировании квартир в старых деревянных домах. „Если старый деревянный дом находится в посредственном состоянии и в хорошем месте, то в наших глазах препятствий нет. Например, в Кадриорге и Каламая квартиры в деревянных домах продаются и покупаются по высоким ценам. Однако если здание находится в плохом состоянии и владельцы не нашли способа профинансировать его ремонт, очень сложно предоставить кредит на покупку даже одной квартиры. Если здание уже находится в очень плохом состоянии, хотя квартира может быть очень красивой и отремонтированной, но само здание в долгосрочной перспективе может оказаться недолговечным“, – добавила Кикас.