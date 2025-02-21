ФОТО | В центре Таллинна готовятся взорвать фундамент старой телебашни

Нижняя часть фундамента, то есть т. н. подошва фундамента располагавшейся когда-то на улице Гонсиори телебашни будет демонтирована в два этапа: две ее части на одной неделе и две части на последующей. Это связано с тем, что для взрыва четырех бетонных опор одновременно просто нет места.

Хотя точные даты и время пока не обозначены, организующая взрывные работы компания Spark & ​​Stone Concept в идеале хочет начать работу на следующих выходных. В Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора подтвердили, что жители близлежащих районов будут проинформированы о происходящем до взрывов.

Новое здание теледома строит компания AS Nordecon, с которой соответствующий договор был подписан в ноябре. Церемония подписания транслировалась в прямом эфире на канале ETV. Ожидается, что строительство здания будет завершено к концу 2027 года, а его стоимость составит около 50 миллионов евро.