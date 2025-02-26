26.02.2025, 12:50
ОТВЕЧАЕТ НОТАРИУС | Могут ли дети отказаться от наследства в пользу матери?
ФОТО: | Delfi Meedia
Читатель интересуется, могут ли дети отказаться от наследства в пользу матери.
„Семье принадлежал дом, в котором проживали муж и жена, двое детей уже жили самостоятельно. Как будет поделен дом между женой и детьми в случае смерти мужа? Станет ли он общей собственностью, где каждый будет иметь идеальную долю? Могут ли дети отказаться от имущества в пользу матери?“ — спрашивает читатель Maaleht.
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