ОТВЕЧАЕТ НОТАРИУС | Могут ли дети отказаться от наследства в пользу матери?

„Семье принадлежал дом, в котором проживали муж и жена, двое детей уже жили самостоятельно. Как будет поделен дом между женой и детьми в случае смерти мужа? Станет ли он общей собственностью, где каждый будет иметь идеальную долю? Могут ли дети отказаться от имущества в пользу матери?“ — спрашивает читатель Maaleht.