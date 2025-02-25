Не упустите возможность! Coop Pank создал жилищный кредит для полицейских, спасателей и военнослужащих(1)
Coop Pank начнет предлагать полицейским, спасателям, военнослужащим и членам Кайтселийта гибкий жилищный кредит Kodukaitsja на льготных условиях и с маржей от 1,49%.
С 24 февраля Coop Pank предлагает людям, работающим в сфере внутренней безопасности и обороны, жилищный кредит на льготных условиях. Процентная ставка по кредиту Kodukaitsja начинается от 1,49% плюс 6-месячный Euribor. Кредит не имеет платы за договор, а его досрочное погашение – бесплатно. Кроме того, в первый год банк покрывает расходы на страхование кредитных платежей в размере до 100 евро, что обеспечивает дополнительную уверенность в случае, например, длительной болезни или потери работы.
Все защитники родины могут выплачивать жилищный кредит по индивидуальному графику, то есть на первые два года можно отказаться от платежей или оплачивать только проценты. Выбор персонального графика помогает снизить ежемесячную нагрузку в начале периода выплат и тем самым облегчает приобретение и обустройство собственного жилья.
Руководитель направления жилищного кредитования Coop Pank Карин Осипова сказала, что предложение полицейским, спасателям, военнослужащим и членам Кайтселийта жилищного кредита на льготных условиях соответствует ценностям банка и его стремлению способствовать успешному функционированию и развитию эстонского общества: „Полицейские, спасатели, военнослужащие и члены Кайтселийта играют ключевую роль в обеспечении безопасности Эстонии, однако приобретение жилья для них может оказаться затруднительным. Coop Pank хочет предоставить им уверенность и лучшие условия кредитования, чтобы все наши защитники могли получить достойное жилье для себя и своих семей“.
Подать заявку на жилищный кредит Kodukaitsja могут все полицейские, спасатели, военнослужащие и члены Кайтселийта – для покупки, строительства, ремонта жилья или рефинансирования имеющегося ипотечного кредита.
Заявитель может быть как основным, так и дополнительным заемщиком. Важно, чтобы хотя бы один из заемщиков служил в Силах обороны (военнослужащие), Спасательном департаменте (спасатели), Департаменте полиции и погранохраны (полицейские, пограничники, работники центра тревоги), был ветераном Сил обороны, членом Кайтселийта, организации Naiskodukaitse или добровольным спасателем.
Жилищный кредит Kodukaitsja можно оформить с использованием различных гарантий жилищного кредита Фонда предпринимательства и инноваций (EIS, ранее KredEx), которые существенно снижают размер первоначального взноса. „Среди самых популярных – гарантии для молодых специалистов, молодых семей и для многодетных семей. Также EIS предлагает гарантию по жилищному кредиту для ветеранов Сил обороны и Кайтселийта, которые участвовали в зарубежных миссиях или получили травмы во время службы в Эстонии. Живущие вдали от крупных населенных пунктов защитники родины могут воспользоваться гарантией жилищного кредита для сельских регионов от EIS и сопутствующим кредитом от Фонда развития сельской жизни (MES), что упрощает строительство жилья в удаленных районах“, - сказала Оссипова.
С 2024 года Coop Pank также предлагает жилищный кредит на льготных условиях учителям. В прошлом году каждый десятый новый договор жилищного кредита в Coop Pank был заключен с учителем общеобразовательной школы или детского сада, причем такие кредиты выдавались во всех уездах Эстонии.