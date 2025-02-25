Не упустите возможность! Coop Pank создал жилищный кредит для полицейских, спасателей и военнослужащих

С 24 февраля Coop Pank предлагает людям, работающим в сфере внутренней безопасности и обороны, жилищный кредит на льготных условиях. Процентная ставка по кредиту Kodukaitsja начинается от 1,49% плюс 6-месячный Euribor. Кредит не имеет платы за договор, а его досрочное погашение – бесплатно. Кроме того, в первый год банк покрывает расходы на страхование кредитных платежей в размере до 100 евро, что обеспечивает дополнительную уверенность в случае, например, длительной болезни или потери работы.

Все защитники родины могут выплачивать жилищный кредит по индивидуальному графику, то есть на первые два года можно отказаться от платежей или оплачивать только проценты. Выбор персонального графика помогает снизить ежемесячную нагрузку в начале периода выплат и тем самым облегчает приобретение и обустройство собственного жилья.

Руководитель направления жилищного кредитования Coop Pank Карин Осипова сказала, что предложение полицейским, спасателям, военнослужащим и членам Кайтселийта жилищного кредита на льготных условиях соответствует ценностям банка и его стремлению способствовать успешному функционированию и развитию эстонского общества: „Полицейские, спасатели, военнослужащие и члены Кайтселийта играют ключевую роль в обеспечении безопасности Эстонии, однако приобретение жилья для них может оказаться затруднительным. Coop Pank хочет предоставить им уверенность и лучшие условия кредитования, чтобы все наши защитники могли получить достойное жилье для себя и своих семей“.

Подать заявку на жилищный кредит Kodukaitsja могут все полицейские, спасатели, военнослужащие и члены Кайтселийта – для покупки, строительства, ремонта жилья или рефинансирования имеющегося ипотечного кредита.