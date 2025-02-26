НОВЫЙ ЗАКОН | В Эстонии убежища в домах станут обязательными, стоимость строительства вырастет на 5–10%

Законопроект во многом составлен на примере Финляндии, где подобные требования действуют уже десятилетиями.

По словам члена правления бюро недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, новый закон должен вступить в силу осенью, но пока находится на уровне проекта, который содержит много неясностей, пишет Maaleht.

„Законопроект во многом основан на примере Финляндии, где он на протяжении десятилетий является реальностью. В Эстонии обычных людей больше всего коснется обязательство по строительству убежища в новых домах с закрытой наземной брутто-площадью более 1200 квадратных метров. По сути, речь идет о новых застройках с 15–20 квартирами, то есть львиной доле“, — сказал Хабал.

По прогнозу Министерства внутренних дел, обязанность строить убежища повлияет на стоимость строительства на 2–3%. Строительство поземных убежищ означает не просто яму, но и оборудование технических систем — от отопления и генераторов до хранения запасов продовольствия и воды.

Однако, по оценкам застройщиков, строительство всего одного этажа под землей означает увеличение стоимости строительства на 5–10%. Уже обсуждается, что теоретически убежище можно сделать и наземным, но это будет происходить за счет земли, поэтому возникает вопрос, готовы ли местные самоуправления смягчить действующие стандарты парковки и благоустройства. Пока не существует четких требований и ограничений относительно того, каким должно быть убежище — от толщины стены до сопутствующих технических систем. Новые требования будут действовать и в случае реновации старых многоквартирных домов.

„Обязательство строить убежища, безусловно, повлияет на цены на новое жилье. Застройщики, скорее всего, не смогут полностью переложить эту задачу на плечи покупателей, поскольку в таком случае продаваемые ими дома уже не будут конкурентоспособными по сравнению со старыми аналогами. Теоретически убежище могло бы стать аргументом в пользу покупки, за что покупатели готовы заплатить немного больше“, — добавил Хабал.