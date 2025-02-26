НОВЫЙ ЗАКОН | В Эстонии убежища в домах станут обязательными, стоимость строительства вырастет на 5–10%(21)
Согласно законопроекту, с 1 сентября 2025 года обязательство по строительству убежища помимо новых больших зданий общественного назначения будет распространяться и на многоквартирные дома, что сделает строительство новых объектов значительно дороже, чем прогнозирует государство.
Законопроект во многом составлен на примере Финляндии, где подобные требования действуют уже десятилетиями.
По словам члена правления бюро недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, новый закон должен вступить в силу осенью, но пока находится на уровне проекта, который содержит много неясностей, пишет Maaleht.
„Законопроект во многом основан на примере Финляндии, где он на протяжении десятилетий является реальностью. В Эстонии обычных людей больше всего коснется обязательство по строительству убежища в новых домах с закрытой наземной брутто-площадью более 1200 квадратных метров. По сути, речь идет о новых застройках с 15–20 квартирами, то есть львиной доле“, — сказал Хабал.
По прогнозу Министерства внутренних дел, обязанность строить убежища повлияет на стоимость строительства на 2–3%. Строительство поземных убежищ означает не просто яму, но и оборудование технических систем — от отопления и генераторов до хранения запасов продовольствия и воды.
Однако, по оценкам застройщиков, строительство всего одного этажа под землей означает увеличение стоимости строительства на 5–10%. Уже обсуждается, что теоретически убежище можно сделать и наземным, но это будет происходить за счет земли, поэтому возникает вопрос, готовы ли местные самоуправления смягчить действующие стандарты парковки и благоустройства. Пока не существует четких требований и ограничений относительно того, каким должно быть убежище — от толщины стены до сопутствующих технических систем. Новые требования будут действовать и в случае реновации старых многоквартирных домов.
„Обязательство строить убежища, безусловно, повлияет на цены на новое жилье. Застройщики, скорее всего, не смогут полностью переложить эту задачу на плечи покупателей, поскольку в таком случае продаваемые ими дома уже не будут конкурентоспособными по сравнению со старыми аналогами. Теоретически убежище могло бы стать аргументом в пользу покупки, за что покупатели готовы заплатить немного больше“, — добавил Хабал.