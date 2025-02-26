Эксперт: в секторе недвижимости арендаторов становится меньше, а покупателей больше

„В определённом смысле, это эффект сообщающихся сосудов, потому что количество тех, кому нужно жильё, в целом остаётся прежним. Когда в последние два-три года многим пришлось временно отложить свои планы покупки, увеличилось число желающих взять жильё в аренду, а теперь начался обратный процесс – стало больше желающих купить собственное жильё“, – сказал Мартин Вахтер, уточнив, что на рынке аренды всё тоже совсем не плохо. „Цены на аренду остаются стабильными, но общий спрос ниже, поэтому поиск нового арендатора может занять немного больше времени, чем раньше“, — добавил руководитель 1Partner.

Руководитель 1Partner подчеркнул также, что, если в прошлом году самым востребованным товаром на рынке арендных квартир в Таллинне были большие квартиры в новостройках, для которых найти арендатора было даже проще, чем для 2-комнатных квартир, то сегодня и в этом отношении картина стабилизировалась. „С восстановлением кредитоспособности можно сказать, что в первую очередь именно у арендаторов больших семейных квартир появилось желание сменить арендуемую недвижимость на собственное жильё“, – пояснил ситуацию Вахтер и добавил, что продолжающееся снижение процентных ставок снова сделало условия кредитования более выгодными.

По словам руководителя 1Partner, изменения, происходящие сейчас на рынке, вполне логичны. „В долгосрочной перспективе, покупка собственного жилья всегда выгоднее, чем аренда. Недвижимость — это инвестиция в будущее, стоимость которой со временем увеличивается, а арендные платежи — это ежемесячный вклад в чужую собственность“, — подчеркнул Вахтер.

1Partner имеет более чем 20-летний опыт и является ведущей группой предприятий сферы недвижимости в странах Балтии, представительства которой находятся в Таллинне, Тарту, Риге и Вильнюсе. Предприятия 1Partner предлагают услуги посредничества, оценки, строительства, девелопмента, администрирования и управления инвестициями в сфере недвижимости. 1Partner является официальным партнёром в странах Балтии самой крупной в мире компании, консультирующей по вопросам коммерческой недвижимости JLL (Jones Lang LaSalle).