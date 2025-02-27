Банк объясняет, сложнее ли получить кредит на жилье владельцу бизнеса, чем наемному работнику

В последние пять лет предпринимательство постепенно развивается. Многие люди используют свои навыки для получения дополнительного дохода, например, предлагая консультационные услуги или продавая изделия ручной работы. Часто бывает так, что хобби становится источником дохода и возникает необходимость открыть своё дело.

„Главная мысль заключается в том, что банк относится к таким клиентам так же, как и к остальным ходатаям о жилищном кредите. Это могут быть как владельцы крупного бизнеса, чей основной доход приносит собственное дело, так и те, кто получает доход в дополнение к своей основной работе. Однако в любом случае к выдаче кредитов мы должны подходить ответственно“, – говорит Кикас.

Банк анализирует стабильность доходов соискателя кредита, и если они поступают от его собственного бизнеса, то больше внимания уделяется прежним результатам деятельности компании. „Как предприниматель, человек сам решает, какой будет его зарплата и другие виды вознаграждения. Иногда они минимальны, чтобы оптимизировать налоги, но бывают и случаи, когда зарплата неоправданно высока, учитывая прибыль и объёмы компании. В таких случаях банк оценивает реальный стабильный доход и учитывает его при выдаче кредита на покупку жилья“, – говорит она.

Основным доходом, учитываемым при оформлении кредита на покупку жилья, является заработок. В случае с предпринимателем это может быть как зарплата, так и плата члена правления. Если для наёмных работников важно, чтобы зарплата стабильно поступала на банковский счёт, то это верно и для предпринимателей. Банк проверяет платёжные ведомости за последние 6-12 месяцев и оценивает, насколько устойчивой может быть такая картина в будущем.

Кроме того, многие предприниматели получают доход в виде дивидендов, который банк также оценивает, но на основе более длительного периода. По словам Хелины Кикас, дивиденды обычно анализируются с осторожностью, поскольку они зависят от полученной прибыли и снизиться могут в первую очередь.