Кто заплатит больше всех? Все что нужно знать о налоге на землю в 2025 году(2)
Налогово-таможенный департамент (НТД) уже начал рассылать жителям Эстонии счета к уплате земельного налога. И многие жалуются, что налог в этом году – намного больше, чем в прошлом. Срок уплаты первой части платежа земельного налога – уже 31 марта. Жители каких населенных пунктов заплатят больше других и как изменился защитный механизм – узнавала „МК-Эстония“.
Земельный налог, или по-эстонски maamaks, – это государственный налог, которым в Эстонии облагается вся земля. Налоговые ставки устанавливают органы местного самоуправления. Основание для исчисления земельного налога – стоимость земли, которую определяет Земельно-пространственный департамент.
А почему так много?
Этот налог в полном объёме поступает в бюджет местного самоуправления, при его поддержке, как заверяют чиновники, местным жителям предлагают важные услуги и развивают инфраструктуру региона.
Однако местные жители, как правило, не слишком радуются повышению „маамакса“, хотя им и обещают в обмен на собранные деньги всяческое обустройство и прочие общественно-важные блага.
В 2024 году в редакцию „МК-Эстонии“ поступило немало писем и звонков от неприятно удивленных владельцев дачно-огородных участков, стоимость которых внезапно выросла в десять и более раз. В 2025 году история повторяется – своим негодованием и огромными счетами жители Эстонии делятся с редакцией и друг с другом.
„Открыл свою налоговую декларацию – и лучше бы не открывал, честное слово. Автоналог – под две сотни, как с куста. Земельный налог раньше был 53 евро, сейчас – 90! И это – за старую дачку в Маарду!“ – сердится наш читатель Игорь.
„Получила „письмо счастья“. Было 130 евро за 6 соток в Мууга, стало 219!“ – восклицает читательница Мария.
„За 6 соток в Нарва-Йыэсуу было 18, в этом году стало 25“, – вздыхает нарвитянка Елена.
„У нас дача в волости Харку, был налог 119, стал 173“, – качает головой таллиннец Роберт.
„У нас дача в Кибуна. Был налог 56, стал 220 евро!“ – делится в соцсети жительница Мууга Евгения.
Ей вторит таллиннка Елена: „Я в шоке! За 6,5 соток в Какумяэ – насчитали 368 евро!“
„Помните, что нам говорили в прошлом году? Что будут добавлять потихоньку – по 5–10 процентов каждый год. Сегодня получила извещение, налог вырос почти на 50 процентов! Что же будет в следующем?“ – задается вопросом в соцсетях Галина.
Будем считать по-новому!
Что же изменилось в порядке начисления земельного налога и почему у одних он вырос значительно сильнее, чем у других?
Летом 2022 года департамент провёл переоценку всех землевладений в стране (до этого последняя переоценка была проведена в 2001 году). В результате этого стоимость земли в Эстонии выросла в среднем 8,3 раза, и это не могло не отразиться на размере земельного налога.
Чтобы не допустить столь же резкого роста поборов, были снижены налоговые ставки и установлен так называемый защитный механизм – 10-процентная предельная ставка (но не меньше 5 евро).
Было решено, что земельный налог будет расти не более чем на 10% в год (по сравнению с предыдущим годом), пока не достигнет своего предельного значения, следующего из налогооблагаемой цены земли и ставки земельного налога.
Таким образом, глядя в полученные счета в нынешнем году, землевладелец должен был увидеть, что земельный налог по сравнению с предыдущим годом не вырос более чем на 10%.
Однако 2025 год принес весьма неприятные сюрпризы.
Самоуправления меняют ставки
Налогово-таможенный департамент сообщает, что этом году изменились налоговые ставки многих местных самоуправлений.
Налоговые ставки:
▪ на участок земли жилого или сельскохозяйственного назначения, включающий в себя приусадебный участок, в этом году составят от 0,1–1%;
▪ на участок доходной сельскохозяйственной земли остались на прежнем уровне – 0,1–0,5%;
▪ на землю с иным целевым назначением в этом году – от 0,1–2% от цены налогообложения земли в год.
Шесть самоуправлений, включая Маарду, решили в этом году установить максимальные разрешенные ставки. Еще 26 самоуправлений ставки повысили, но не до максимума, а еще три – повысили ставку для одного вида земель, но понизили для другого.
К счастью, в 39 самоуправлениях оставили в силе прошлогодние ставки, а в 11 – вообще понизили!
По расчетам НТД, в этом году поступления налога вырастут уже почти во всех самоуправлениях, в том числе – и в тех, кто ставки налога понизил.
Защитный механизм изменился
Предельная ставка повышения земельного налога, то есть так называемый защитный механизм, предназначенный для того, чтобы налог на земельный участок не увеличивался слишком резко по сравнению с прошлым годом, также претерпел изменения.
В 2025 году земельный налог для каждой кадастровой единицы вырастет по сравнению с прошлым годом до 50%, или 20 евро в случае, если на земельный участок не будут применять налоговые освобождения или льготы.
Если по сравнению с земельным налогом прошлого года рост на 50% составит
менее 20 евро, то сумма земельного налога вырастет на 20 евро.
Если же у кадастровой единицы есть освобождение от налога или льготы, то земельный налог, подлежащий уплате в 2025 году, может отличаться и более чем на 50%, или 20 евро, – по сравнению с суммой налога за прошлый год.
Поменялась сумма первого платежа
Уплатить земельный налог, как и прежде, можно двумя платежами – к 31 марта и к 1 октября. Однако сумма первого платежа изменилась.
В 2025 году, если сумма земельного налога превышает 100 евро, то первый платеж составляет не менее половины суммы и не менее 100 евро.
Если же общая сумма – менее 100 евро, то к первому сроку следует уплатить всю сумму налога сразу.
В этом году домовладельцы по-прежнему будут иметь право на налоговую льготу на землю под своим домом.
Вопрос – ответ
Льготы пока еще действуют
В 2025 году все действующие льготы и освобождения от уплаты налога будут сохранены.
С 2024 года льгота на землю под жильё добавлена и к земельному участку совместного назначения, если одно из целевых назначений – земля под жилую застройку.
Например, если на первом этаже многоквартирного дома находится коммерческая площадь, то с 2024 года собственник жилья не платит земельный налог с коммерческой земли, находящейся в этом доме.
В 2025 году от земельного налога по-прежнему освобождена земля под жилой застройкой, если там расположено его место жительства, площадью 0,15 гектара в зоне плотной застройки и до 2 гектаров в других местах.
Землевладелец имеет право на налоговую льготу на землю жилой застройки, если по состоянию на 1 января:
он является владельцем или пользователем земельного участка;
землю используют с целью жилой застройки или в качестве приусадебного участка, входящего в состав доходной сельскохозяйственной земли;
если в расположенном на данной земле здании расположено его место жительства в соответствии с данными места жительства, внесёнными в Регистр народонаселения.
В случае квартирной собственности действует не облагаемый налогом предельный размер земли под жилой застройкой, который распределяется между каждой квартирной собственностью в соответствии с её долей собственности.
Если земля находится в совместной или долевой собственности, то не облагаемая налогом предельная ставка распространяется на всех собственников совместно.
NB! Также местное самоуправление может предоставить дополнительное освобождение от налога на землю пенсионерам – до 0,15 га и репрессированным – в размере всей находящейся в его пользовании земли жилой застройки или приусадебного участка в доходной сельскохозяйственной земле.
Кто должен платить земельный налог?
Земельный налог платят владельцы или пользователи земли– частные лица, предприятия, так и государство.
Основание для налогообложения – право собственности или пользования землёй.
▪ Если пользование землей не переоформлено в предусмотренном Законом о земельной реформе порядке, то налог уплачивает пользователь.
▪ При обременении земли правом застройки или пользовладением, земельный налог уплачивает застройщик или пользователь/владелец.
▪ Если недвижимость (участок со строениями) разделена на квартирную собственность, то собственник каждой квартиры уплачивает земельный налог за свою недвижимость.
Для получения освобождения от уплаты налога необходимо подать ходатайство в местное самоуправление.