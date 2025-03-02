Кто заплатит больше всех? Все что нужно знать о налоге на землю в 2025 году

Что же изменилось в порядке начисления земельного налога и почему у одних он вырос значительно сильнее, чем у других?

„Помните, что нам говорили в прошлом году? Что будут добавлять потихоньку – по 5–10 процентов каждый год. Сегодня получила извещение, налог вырос почти на 50 процентов! Что же будет в следующем?“ – задается вопросом в соцсетях Галина.

Ей вторит таллиннка Елена: „Я в шоке! За 6,5 соток в Какумяэ – насчитали 368 евро!“

„У нас дача в Кибуна. Был налог 56, стал 220 евро!“ – делится в соцсети жительница Мууга Евгения.

„У нас дача в волости Харку, был налог 119, стал 173“, – качает головой таллиннец Роберт.

„За 6 соток в Нарва-Йыэсуу было 18, в этом году стало 25“, – вздыхает нарвитянка Елена.

„Открыл свою налоговую декларацию – и лучше бы не открывал, честное слово. Автоналог – под две сотни, как с куста. Земельный налог раньше был 53 евро, сейчас – 90! И это – за старую дачку в Маарду!“ – сердится наш читатель Игорь.

В 2024 году в редакцию „МК-Эстонии“ поступило немало писем и звонков от неприятно удивленных владельцев дачно-огородных участков, стоимость которых внезапно выросла в десять и более раз. В 2025 году история повторяется – своим негодованием и огромными счетами жители Эстонии делятся с редакцией и друг с другом.

Однако местные жители, как правило, не слишком радуются повышению „маамакса“, хотя им и обещают в обмен на собранные деньги всяческое обустройство и прочие общественно-важные блага.

Этот налог в полном объёме поступает в бюджет местного самоуправления, при его поддержке, как заверяют чиновники, местным жителям предлагают важные услуги и развивают инфраструктуру региона.

А почему так много?

Земельный налог , или по-эстонски maamaks, – это государственный налог, которым в Эстонии облагается вся земля. Налоговые ставки устанавливают органы местного самоуправления. Основание для исчисления земельного налога – стоимость земли, которую определяет Земельно-пространственный департамент.

Летом 2022 года департамент провёл переоценку всех землевладений в стране (до этого последняя переоценка была проведена в 2001 году). В результате этого стоимость земли в Эстонии выросла в среднем 8,3 раза, и это не могло не отразиться на размере земельного налога.

Чтобы не допустить столь же резкого роста поборов, были снижены налоговые ставки и установлен так называемый защитный механизм – 10-процентная предельная ставка (но не меньше 5 евро).

Было решено, что земельный налог будет расти не более чем на 10% в год (по сравнению с предыдущим годом), пока не достигнет своего предельного значения, следующего из налогооблагаемой цены земли и ставки земельного налога.

Таким образом, глядя в полученные счета в нынешнем году, землевладелец должен был увидеть, что земельный налог по сравнению с предыдущим годом не вырос более чем на 10%.

Однако 2025 год принес весьма неприятные сюрпризы.

Каждый участок земли в Эстонии отличается, и его стоимость зависит от множества факторов Александра Сандстрём, маклер Ingrad Kinnisvara На цену земли вообще влияет много факторов – местоположение, близость к инфраструктуре, назначение использования земли, имеющиеся ограничения и обременения, плодородие и много еще разного в каждом индивидуальном случае. Самая дорогая земля, несомненно, – в столице. Повлияла ли переоценка земельных участков и, соответственно, рост земельного налога на интерес покупателей к участкам земли? Я не заметила большой разницы. Если сравнить прошлый и позапрошлый годы, то количество сделок с землей увеличилось, а количество сделок с квартирами уменьшилось. В разрезе всего года возросший „маамакс“ не так ощутим. Хотя да, у меня действительно стало больше сделок с земельными участками, причем – с самыми разными. Люди покупают то, на что хватает, да и от самого человека очень многое зависит. Сталкиваться с тем, что люди пытаются продать недвижимость из-за того, что им не по карману „маамакс“, мне не приходилось. Тем более, если зарегистрироваться, например, на своем хуторе в качестве постоянного жителя, действует льгота. Если жилая земля и владельцы на ней зарегистрированы, они не платят налог. В общем, не такой уж он и страшный.

Самоуправления меняют ставки

Налогово-таможенный департамент сообщает, что этом году изменились налоговые ставки многих местных самоуправлений.

Налоговые ставки:

▪ на участок земли жилого или сельскохозяйственного назначения, включающий в себя приусадебный участок, в этом году составят от 0,1–1%;

▪ на участок доходной сельскохозяйственной земли остались на прежнем уровне – 0,1–0,5%;

▪ на землю с иным целевым назначением в этом году – от 0,1–2% от цены налогообложения земли в год.

Шесть самоуправлений, включая Маарду, решили в этом году установить максимальные разрешенные ставки. Еще 26 самоуправлений ставки повысили, но не до максимума, а еще три – повысили ставку для одного вида земель, но понизили для другого.

К счастью, в 39 самоуправлениях оставили в силе прошлогодние ставки, а в 11 – вообще понизили!

По расчетам НТД, в этом году поступления налога вырастут уже почти во всех самоуправлениях, в том числе – и в тех, кто ставки налога понизил.

Таллинн компенсирует рост земельного налога Для жителей Таллинна в 2025 году сохранится освобождение от земельного налога, если площадь земли под основным жильем не превышает 1500 кв. метров, сообщает ERR. Таллиннское горсобрание одобрило механизм разовой компенсации роста земельного налога в 2025 году. Согласно решению, владельцы участков, у которых, по сравнению с 2024 годом, земельный налог увеличится, смогут подать заявление на компенсацию этой разницы. Если владелец участка – юридическое лицо, максимальный размер компенсации составит 1000 евро. По оценке таллиннских властей, данной мерой могут воспользоваться около 46 000 физических и 8000 юридических лиц. Общий бюджет компенсационной меры составляет три миллиона евро. Компенсация предусмотрена только на 2025 год. По оценке Налогово-таможенного департамента, поступление земельного налога в Таллинне в этом году увеличится на 9,5 млн евро, В 2025 году в Таллинне также сохраняется освобождение от земельного налога участков площадью до 1500 кв. метров под основным жильем человека. В настоящее время освобождение от земельного налога на основное жилье является общегосударственным, но с 2026 года каждое самоуправление сможет само решить, будет ли оно применять данную меру.

Защитный механизм изменился