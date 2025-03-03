Банк объясняет: как родители могут помочь своему ребенку в покупке первого жилья?

По словам эксперта, очень часто желание приобрести жилье для ребенка поддерживается суммой, необходимой для самофинансирования. Однако есть и другие варианты, например привлечение родителя в качестве созаемщика. „В качестве созаёмщика кредит могут взять не более двух человек, например один родитель и молодой человек. Такая поддержка помогает увеличить возможности получения кредита и расширяет спектр возможностей. Важно помнить, что созаявителем может быть спутник жизни или родитель, но не дальний родственник, друг или знакомый“, – говорит Кикас.

Когда речь заходит о разделении ответственности, часто бытует ошибочное мнение, что главным заявителем должен быть человек с более высоким доходом. Однако это не так, поскольку кредит на покупку жилья как обязательство распределяется между двумя заявителями солидарно, и с точки зрения банка они несут равную ответственность. Однако стоит отметить, что сумма софинансирования списывается со счета только одного из заявителей, поэтому банк должен быть проинформирован о том, с чьего счета будет списываться финансирование.

Покупатели жилья, у которых нет средств для покрытия полной суммы собственного финансирования, могут также рассмотреть возможность поручительства. В Эстонии, например, существует субсидируемое государством поручительство по Жилищному кредиту от KredEx (EIS), которое предназначено для молодых семей, молодых специалистов и многодетных семей и призвано уменьшить сумму, необходимую для первоначального взноса. В связи с этим может возникнуть вопрос: подходит ли частное лицо в качестве поручителя?

„Если родитель хочет поддержать своего повзрослевшего ребенка при покупке жилья, он всё равно будет рассматриваться как созаемщик, а не как поручитель. В более ранних кредитных договорах встречались и частные поручители, но в настоящее время они являются созаемщиками“, – поясняет руководитель Центра кредитной компетенции Luminor.