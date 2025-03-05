Государство вместе с частным сектором начинает строить в Ида-Вирумаа многоквартирные дома
Для того чтобы люди приезжали и оставались жить и в других городах кроме Таллинна и Тарту, необходимо обеспечить там современное жилое пространство. За последние годы в Ида-Вирумаа переехало много учителей, новые рабочие места создаются и при поддержке Фонда справедливого перехода. В связи с этим Министерство регионального развития и сельского хозяйства запускает пилотный проект, призванный простимулировать застройщиков к строительству новых многоквартирных домов в Ида-Вирумаа.
Современный жилой фонд имеет важное значение для привлечения людей за пределы Таллинна и Тарту. Однако застройщики не заинтересованы вкладывать средства в эти локации из-за связанных с ними рисков. Таким образом, новые жилые здания в основном строятся в т.н. районах прироста.
Целью пилотного проекта является смягчение сбоя на рынке недвижимости в Ида-Вирумаа и мотивации застройщиков возводить в регионе новое жилье. В долгосрочной перспективе задача состоит в том, чтобы в сфере модернизации жилого фонда региона прийти к решению, когда частный сектор будет готов самостоятельно инициировать новые проекты по жилищному строительству.
Ида-Вирумаа — третий по численности населения уезд Эстонии, где благодаря инвестициям из Фонда справедливого перехода в ближайшие годы увеличится количество рабочих мест с зарплатой выше средней. При этом местный рынок предложить потенциальным работникам новое жилье не в состоянии. Это мешает специалистам переехать в регион, что в свою очередь влияет на уверенность предприятий в необходимости инвестирования.
“Моя цель — сделать так, чтобы в Эстонии жить хорошо было везде и чтобы условия для развития имелись в том числе за пределами Таллинна и Тарту. Зачастую именно отсутствие современного жилого фонда препятствует развитию отдаленных регионов. Мы начинаем пилотный проект, чтобы найти хорошее решение по строительству новых многоквартирных домов в таких регионах в сотрудничестве с частным сектором“, — пояснила министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман.
“Проект стартует именно в Ида-Вирумаа, поскольку здесь будут созданы новые рабочие места с помощью фондов Европейского союза. Кроме того, в связи с реформой образования в регион приехало много новых учителей. Однако на местном рынке недвижимости новых квартир нет, а низкие цены на недвижимость в этом районе заставляют застройщиков проявлять осторожность. Еще одним фактором, затрудняющим строительство нового жилья, является то, что застройщикам сложно получить в банках кредиты, необходимые для развития недвижимости. Поэтому мы договорились с Союзом местных самоуправлений Ида-Вирумаа, что государство придет на помощь и поддержит строительство первых новых многоквартирных домов в уезде“, — сказала Хартман.
При помощи данной меры поддержки будут снижены риски для строителей первых новых многоквартирных домов. Также с помощью пилотного проекта министерство надеется получить более полное представление о соотношении спроса и предложения на новые застройки в регионе.
Ходатайствовать о пособии в рамках проекта могут предприниматели, желающие построить новый жилой дом не менее чем с восемью квартирами в одном из крупных городских районов Ида-Вирумаа: Кивиыли, район Пюсси-Люганузе, районы Ахтме и Ярве в Кохтла-Ярве, район Йыхви, район Тойла-Вока, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу и Нарва. Размер пособия на одного заявителя составляет до 300 000 евро.
Тур подачи ходатайств организует и будет объявлен Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа. Мера поддержки жилищного строительства финансируется из бюджета программы Ида-Вирумаа. Целью программы является оживление экономики уезда и повышение привлекательности среды проживания, замедление оттока молодежи и сокращение отставания региона от других регионов Эстонии посредством приоритетного развития. За последние шесть лет на развитие региона по программе Ида-Вирумаа было выделено около 11 миллионов евро.