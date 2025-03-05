Государство вместе с частным сектором начинает строить в Ида-Вирумаа многоквартирные дома

Современный жилой фонд имеет важное значение для привлечения людей за пределы Таллинна и Тарту. Однако застройщики не заинтересованы вкладывать средства в эти локации из-за связанных с ними рисков. Таким образом, новые жилые здания в основном строятся в т.н. районах прироста.

Целью пилотного проекта является смягчение сбоя на рынке недвижимости в Ида-Вирумаа и мотивации застройщиков возводить в регионе новое жилье. В долгосрочной перспективе задача состоит в том, чтобы в сфере модернизации жилого фонда региона прийти к решению, когда частный сектор будет готов самостоятельно инициировать новые проекты по жилищному строительству.

Ида-Вирумаа — третий по численности населения уезд Эстонии, где благодаря инвестициям из Фонда справедливого перехода в ближайшие годы увеличится количество рабочих мест с зарплатой выше средней. При этом местный рынок предложить потенциальным работникам новое жилье не в состоянии. Это мешает специалистам переехать в регион, что в свою очередь влияет на уверенность предприятий в необходимости инвестирования.

“Моя цель — сделать так, чтобы в Эстонии жить хорошо было везде и чтобы условия для развития имелись в том числе за пределами Таллинна и Тарту. Зачастую именно отсутствие современного жилого фонда препятствует развитию отдаленных регионов. Мы начинаем пилотный проект, чтобы найти хорошее решение по строительству новых многоквартирных домов в таких регионах в сотрудничестве с частным сектором“, — пояснила министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман.