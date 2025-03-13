Угрожают избить, перестать покупать продукты. Как родственники заставляют переписывать на них имущество(1)
Если в 2023 году эстонские нотариусы направили коллегам 82 сообщения о подозрительных сделках и лицах, то в прошлом году предупреждений было уже 111. Часто речь идет о ситуациях, когда родственники пытаются выманить у пожилого человека жилье с помощью договора дарения.
В контору нотариуса Катрин Сепп вошла женщина средних лет со своей пожилой матерью. Они хотели заключить договор дарения, чтобы дом пожилой женщины перешел дочери. Сепп спросил мать, почему она хочет отдать свой дом именно этой дочери, ведь у нее еще есть дети. Дочь ответила от имени матери, что остальные дети уже обманули ее на всю остальную недвижимость. Сепп посмотрела в крепостную книгу и действительно: в последнее время имущество старушки было разделено и у нее остался только этот дом.