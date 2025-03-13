Недвижимость
13.03.2025, 14:31

Угрожают избить, перестать покупать продукты. Как родственники заставляют переписывать на них имущество

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Количество подозрительных случаев растет
Пожилые люди — более уязвимая группа, их легко запугать и использовать в своих целях.
Пожилые люди — более уязвимая группа, их легко запугать и использовать в своих целях.
ФОТО: KARIN KALJULÄTE | Delfi Meedia

Если в 2023 году эстонские нотариусы направили коллегам 82 сообщения о подозрительных сделках и лицах, то в прошлом году предупреждений было уже 111. Часто речь идет о ситуациях, когда родственники пытаются выманить у пожилого человека жилье с помощью договора дарения.

В контору нотариуса Катрин Сепп вошла женщина средних лет со своей пожилой матерью. Они хотели заключить договор дарения, чтобы дом пожилой женщины перешел дочери. Сепп спросил мать, почему она хочет отдать свой дом именно этой дочери, ведь у нее еще есть дети. Дочь ответила от имени матери, что остальные дети уже обманули ее на всю остальную недвижимость. Сепп посмотрела в крепостную книгу и действительно: в последнее время имущество старушки было разделено и у нее остался только этот дом.

На вопросы Сепп отвечала преимущественно дочь, мать говорила мало. Нотариус поинтересовалась у последней о предыдущих сделках, на что пожилая женщина ответила, что ничего не помнит и не знает, что именно она тогда подписала. После этого Сепп попросил дочь выйти из помещения и осталась наедине с женщиной.

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