Таллинн станет еще красивее? Arco Vara представила новый проект и его местоположение

По словам руководителя Arco Vara Кристины Мустонен, компания постоянно ищет возможности для увеличения объемов застройки, и проект на улице Спорди, который только что был добавлен в портфель проектов предприятия, соответствует этой цели. „Мы искали такой проект, где строительные работы могли бы начаться немедленно. Участки Spordi 3a и 3b — это уникальный варианты развития жилой недвижимости, который соответствует ценностям Arco Vara“, — рассказала руководитель предприятия о причинах принятого инвестиционного решения.

Брутто-площадь застройки составит 7600 квадратных метров, в двух четырехэтажных зданиях будет построено 56 квартир размером от 2 до 5 комнат. Для жильцов предусмотрены подземная парковка и место для хранения велосипедов. Во дворе между домами будет разбита зеленая зона отдыха и детская площадка. Строительством многоквартирных домов займется компания Arco Tarc – дочерняя компания Arco Vara.

„Цель Arco Vara заключается в строительстве высококачественных и тщательно спланированных домов, которые соответствуют ожиданиям клиентов. Мы ориентируемся на понимание ожиданий покупателя жилья и также учли потребности современного образа жизни в этом проекте“, — сказала Мустонен.

Девелопер отметил, что важную роль при покупке грунта для застройки сыграло его местоположение, которое сочетает в себе спокойную среду проживания с логистическим удобством, предлагая жителям хорошо развитую инфраструктуру и налаженное сообщение с городом. „Быстрый доступ к общественному транспорту и железнодорожной станции, наличие школ и детских садов, а также близость развлекательных и спортивных объектов сделают этот комплекс привлекательным местом проживания как для семей, так и для активных городских жителей“, — отметил застройщик.

Предварительные продажи квартир в комплексе Spordi 3a и 3b начнутся во втором квартале этого года, а ключи владельцы жилья получат к концу 2026 года. Общий объем инвестиций в проект составляет 15 миллионов евро.

Arco Vara - международный концерн по развитию недвижимости, который занимается приносящими дополнительную ценность проектами развития жилой среды. Основными сферами деятельности Arco Vara являются развитие здоровой жизненной среды и связанной с ней бизнес-недвижимости. Главными рынками предприятия являются Эстония и Болгария. Материнское предприятие Arco Vara AS было создано в 1992 году в Эстонии и начиная с 2007 года ценные бумаги предприятия котируются на бирже Nasdaq Tallinn.