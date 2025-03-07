Можно ли выплачивать жилищный кредит и в пенсионном возрасте?
Хотя жилищный кредит можно выплачивать и в пенсионном возрасте, последний платеж, как правило, должен быть произведен не позднее достижения заемщиком 75-летия, то есть примерно в первые десять лет на пенсии выплата кредита является вполне обычным явлением. Кроме того, у более чем 35% клиентов Coop Pank срок погашения жилищного кредита выходит за пределы начала пенсионного возраста. После выхода на пенсию ежемесячный платеж по кредиту может составлять большую часть дохода, чем в момент его оформления, но это не означает, что пенсионеры непременно сталкиваются с трудностями при выплате кредита.
Это связано с тем, что при принятии решения о выдаче кредита банки следуют четкому правилу: сумма ежемесячного платежа не должна превышать 40–50% чистого дохода заемщика. То есть после выплаты кредита у человека остается не менее 50% дохода на покрытие других расходов, что также является достаточным буфером, чтобы справиться с выплатами по кредиту, если доход в будущем несколько снизится.
Важно и то, что с выходом на пенсию повседневные расходы, как правило, снижаются. Например, у большинства пенсионеров нет иждивенцев, а также уменьшаются или полностью исчезают расходы, связанные с работой. Таким образом, хотя доход в пенсионном возрасте, скорее всего, сократится, снизятся и затраты на повседневную жизнь, что делает обслуживание кредита более доступным.
Также важно учитывать, что будущая пенсия зависит от размера заработной платы, а средний рост зарплат за последние десять лет составлял 6,9% в год. Анализируя кредитный портфель Coop Pank, можно сказать, что даже если ежегодный рост зарплат составит всего 3%, а будущая пенсия будет равна примерно 50% заработной платы, то соотношение ежемесячного платежа по кредиту и пенсионного дохода вырастет лишь с 37% до 42%.
Пример: 40-летний заемщик с нетто-доходом в 1600 евро берет жилищный кредит в размере 130 000 евро на 30 лет – это означает, что к моменту выхода на пенсию ему останется погашать кредит еще в течение пяти лет. Размер ежемесячного платежа по такому кредиту составляет примерно 620 евро. Если исходить из того, что зарплата заемщика увеличивается на 3% в год, то через 25 лет его ожидаемая пенсия будет примерно равна его текущей зарплате, то есть составит около 1600 евро.
Однако часто случается так, что, когда люди достигают пенсионного возраста и их потребности меняются, они меняют свое жилье на значительно меньшее, тем самым экономя как на расходах на проживание, так и на жилищном кредите. Статистика банка показывает, что в более чем 95% случаев, когда срок кредита заканчивается после достижения заемщиком 65-летия, соотношение рыночной стоимости залогового имущества и остатка кредита составляет менее 50%, то есть стоимость недвижимости как минимум вполовину превышает остаток кредита. Поэтому смена места жительства во время выхода на пенсию часто приносит дополнительный доход.
Хотя часто говорят о снижении доходов в пенсионном возрасте, возможна и обратная ситуация. В Эстонии работает около трети пенсионеров, то есть они могут одновременно получать и пенсию, и заработную плату. Поэтому не стоит опасаться выплаты жилищного кредита на пенсии, однако при этом важно следить за долговой нагрузкой и тщательно планировать свои доходы и расходы. Одним из способов увеличения будущего дохода является вложение средств в третью пенсионную ступень с использованием налоговых льгот. Также важно заранее продумать, какое жилье будет наиболее разумным вариантом в пенсионном возрасте, и своевременно предпринять необходимые шаги для его смены.
Основанный на эстонском капитале Coop Pank является одним из пяти действующих в стране универсальных банков. У банка 209 500 совершающих повседневные банковские операции клиентов. Coop Pank использует синергию, образуемую розничной торговлей и банковскими услугами, делая повседневные банковские услуги более удобными и доступными для людей. Стратегическим собственником банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, которая включает 320 магазинов.