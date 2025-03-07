Можно ли выплачивать жилищный кредит и в пенсионном возрасте?

Хотя жилищный кредит можно выплачивать и в пенсионном возрасте, последний платеж, как правило, должен быть произведен не позднее достижения заемщиком 75-летия, то есть примерно в первые десять лет на пенсии выплата кредита является вполне обычным явлением. Кроме того, у более чем 35% клиентов Coop Pank срок погашения жилищного кредита выходит за пределы начала пенсионного возраста. После выхода на пенсию ежемесячный платеж по кредиту может составлять большую часть дохода, чем в момент его оформления, но это не означает, что пенсионеры непременно сталкиваются с трудностями при выплате кредита.

Это связано с тем, что при принятии решения о выдаче кредита банки следуют четкому правилу: сумма ежемесячного платежа не должна превышать 40–50% чистого дохода заемщика. То есть после выплаты кредита у человека остается не менее 50% дохода на покрытие других расходов, что также является достаточным буфером, чтобы справиться с выплатами по кредиту, если доход в будущем несколько снизится.

Важно и то, что с выходом на пенсию повседневные расходы, как правило, снижаются. Например, у большинства пенсионеров нет иждивенцев, а также уменьшаются или полностью исчезают расходы, связанные с работой. Таким образом, хотя доход в пенсионном возрасте, скорее всего, сократится, снизятся и затраты на повседневную жизнь, что делает обслуживание кредита более доступным.

Также важно учитывать, что будущая пенсия зависит от размера заработной платы, а средний рост зарплат за последние десять лет составлял 6,9% в год. Анализируя кредитный портфель Coop Pank, можно сказать, что даже если ежегодный рост зарплат составит всего 3%, а будущая пенсия будет равна примерно 50% заработной платы, то соотношение ежемесячного платежа по кредиту и пенсионного дохода вырастет лишь с 37% до 42%.