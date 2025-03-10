Люди предпочитают страховать домашнее имущество, а не свою ответственность
По данным Союза страховых обществ Эстонии (EKsL), в прошлом году в Эстонии было заключено 472 000 договоров о страховании жилья, причем домашнее имущество было застраховано в 400 000 домохозяйств, а 376 000 договоров включало страхование ответственности.
По словам руководителя отдела профилактики ущерба EKsL Юлли Рейметс, сейчас застраховано свыше 80% жилищного фонда Эстонии. „В последние годы количество договоров о страховании жилья увеличилось, и можно утверждать, что страхование жилья находится на хорошем уровне. Люди предпочитают страховать домашнее имущество, а не свою ответственность перед другими лицами. Однако проблема страхования как имущества, так и ответственности заключается в том, что выбранная клиентом и зафиксированная в договоре сумма часто не покрывает весь ущерб в результате страхового случая“, – сказала Рейметс.
Рейметс подчеркнула, что страховка покрывает ущерб только в пределах оговоренной суммы. „Если в вашей квартире прорвало водопроводную трубу и был нанесен ущерб на 30 тысяч евро квартирам нижних соседей, но ваше страхование ответственности составляет 20 тысяч евро, то оно покроет ущерб только на 20 тысяч евро, а вы лично должны будете возместить соседям 10 тысяч евро“, – пояснила Рейметс и порекомендовала жильцам многоквартирных домов страховать ответственность на сумму не менее 30 тысяч евро, причем на верхних этажах нужно выбирать еще более высокую сумму страховки.
В 2024 году средняя сумма страхования домашнего имущества составила 31 000 евро и включала смарт-устройства, бытовую технику, мебель, велосипеды и все остальные предметы, находящиеся в доме. Средняя сумма страхования ответственности за ущерб, причиненный другим лицам, составила 27 000 евро.
По словам Райдо Кирсисте, заведующего эстонским филиалом страхового общества Gjensidige, самые высокие суммы ущерба в рамках страхования жилья связаны с пожарами. „В прошлом году, например, мы возместили более 300 тысяч евро после пожара в одном частном доме. Первое место по возмещенному ущербу в рамках страхования домашнего имущества досталось электронике, включая телефоны и тому подобное. На втором месте оказалось возмещение ущерба от повреждения водой – если в квартире прорвет трубу, то помимо ущерба, нанесенного вашему имуществу, скорее всего пострадают и ваши соседи, ремонт жилья которых будет компенсирован за счет страхования ответственности“, – объяснил Кирсисте.
В 2024 году страховые общества возместили 59 миллионов евро ущерба в рамках страхования жилья, в том числе 9 миллионов евро за ущерб, нанесенный домашнему имуществу. При этом суммарный ущерб в пределах собственной ответственности составил 4 миллиона евро.
EKsL – это профессиональный союз, который объединяет всех действующих в Эстонии страховщиков и занимается развитием страхования и предотвращения ущерба, а также анализом и публикацией статистики в сфере страхования. EKsL организует разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.