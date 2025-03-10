По словам руководителя отдела профилактики ущерба EKsL Юлли Рейметс, сейчас застраховано свыше 80% жилищного фонда Эстонии. „В последние годы количество договоров о страховании жилья увеличилось, и можно утверждать, что страхование жилья находится на хорошем уровне. Люди предпочитают страховать домашнее имущество, а не свою ответственность перед другими лицами. Однако проблема страхования как имущества, так и ответственности заключается в том, что выбранная клиентом и зафиксированная в договоре сумма часто не покрывает весь ущерб в результате страхового случая“, – сказала Рейметс.

Рейметс подчеркнула, что страховка покрывает ущерб только в пределах оговоренной суммы. „Если в вашей квартире прорвало водопроводную трубу и был нанесен ущерб на 30 тысяч евро квартирам нижних соседей, но ваше страхование ответственности составляет 20 тысяч евро, то оно покроет ущерб только на 20 тысяч евро, а вы лично должны будете возместить соседям 10 тысяч евро“, – пояснила Рейметс и порекомендовала жильцам многоквартирных домов страховать ответственность на сумму не менее 30 тысяч евро, причем на верхних этажах нужно выбирать еще более высокую сумму страховки.

В 2024 году средняя сумма страхования домашнего имущества составила 31 000 евро и включала смарт-устройства, бытовую технику, мебель, велосипеды и все остальные предметы, находящиеся в доме. Средняя сумма страхования ответственности за ущерб, причиненный другим лицам, составила 27 000 евро.