Рынок жилья восстанавливается, но количество квадратных метров в новых квартирах уменьшается

По словам Кикас, положительным моментом является то, что застройщики стали смелее, и начинают масштабные проекты как в Таллинне, так и за его пределами. Если в последние годы застройщиков сдерживала растущая стоимость финансирования, то сейчас мы видим, как всё больше и больше застройщиков приступают к строительству. Однако цены на новые объекты остаются высокими, поскольку затраты на строительство продолжают расти.

„В Эстонии цены на недвижимость росли самыми быстрыми темпами в Европе за последнее десятилетие, и с учётом доходов населения и общего уровня жизни доступность жилья снизилась. Это означает, что доходы людей, которые могут позволить себе купить жильё в новостройке, скорее всего, выше среднего уровня, и поэтому застройщики сосредоточились на более эксклюзивной жилой недвижимости“.

Высокие цены на квартиры также привели к сокращению количества квадратных метров. „Если во время коронакризиса у людей было больше свободных денег, и они вкладывали их в более просторные квартиры, то сегодня мы достигли ситуации, когда каждый дополнительный квадратный метр означает значительное повышение цены“, – объясняет Кикас. Например, сегодня 20 дополнительных квадратных метров означают повышение цены на квартиру в Таллинне примерно на 80 000 – 100 000 евро“.

Из-за ограниченных финансовых возможностей площадь двухкомнатных квартир снизилась в среднем до 45-50 квадратных метров, а трёхкомнатных – в основном до 65 квадратных метров. Кроме того, застройщики привлекают покупателей различными дополнительными преимуществами, такими как бесплатные парковочные места, кладовки или кухонная мебель.

По словам Кикас, положительным моментом является то, что увеличение количества новостроек в этом году может предоставить покупателям больше возможностей для переговоров. „Конечно, можно договориться о более выгодной цене в районах с высоким объёмом предложений. Однако, если речь идёт о более эксклюзивной квартире, следует учитывать, что возможность снижения цены встречается довольно редко“, – говорит эксперт.