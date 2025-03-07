Расходы против доходов: в каком случае в этом году стоит рефинансировать жилищный кредит?(1)
Популярность рефинансирования жилищных кредитов в последние годы выросла. По словам эксперта банка Citadele, из-за снижения ставки Euribor этот год – хорошее время для рефинансирования, однако, чтобы получить максимальную финансовую выгоду, заемщику следует внимательно следить за сопутствующими расходами и использовать различные кампании.
„Рост цен последних лет заставил людей искать способы экономии. Один из таких способов – пересмотр процентных ставок по кредиту, что стоит делать время от времени. Рефинансирование – подходящий инструмент для этого, – рассказала руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. – Рефинансирование жилищного кредита означает, что, если другой банк предлагает более выгодные условия, можно перевести кредит туда или, например, объединить два жилищных кредита в один“.
По словам Хакиайнен, наибольшую выгоду от рефинансирования получат те, у кого договор более старый: „Процентная ставка по кредиту состоит из банковской маржи и Euribor. Ранее банки предлагали более высокую маржу, а Euribor был относительно низким. Теперь, когда Euribor после резкого скачка снова снижается, новые кредиты выдаются на более выгодных условиях и пока что с более низкой маржой“. Европейский центральный банк движется в направлении снижения процентных ставок, и финансовые эксперты прогнозируют, что в 2025 году Euribor стабилизируется на уровне около 2%. По мнению Хакиайнен, сейчас может быть удачный момент, чтобы получить более низкую маржу и в будущем еще дополнительно выиграть от снижения Euribor.
Рефинансирование также может быть выгодным, если стоимость жилья значительно выросла, если оно получило хороший ремонт или была улучшена его энергоэффективность. В глазах банка все это делает квартиру или дом более привлекательными.
Какие расходы могут быть связаны с рефинансированием?
Хакиайнен напоминает, что рефинансирование сопряжено и с определенными расходами. „В некоторых случаях эти расходы могут свести на нет потенциальную экономию, особенно если разница в марже незначительна“, - пояснила она. Например, могут возникнуть расходы на заключение договора, оплату нотариальных услуг и новый акт оценки недвижимости. „Часто банки требуют, чтобы при переводе жилищного кредита заемщик становился клиентом нового банка. Перед этим стоит изучить условия повседневного банковского обслуживания: тарифы, продукты, удобство мобильного приложения, наличие страховки для банковской карты и, например, программы лояльности, позволяющие накапливать баллы и получать за них вознаграждение. Удобство использования и качественные цифровые решения также являются важными факторами при выборе нового банка“, - добавила Хакиайнен.
Хакиайнен привела пример: пять лет назад был взят жилищный кредит на 150 000 евро сроком на 30 лет. Если ставка маржи по такому кредиту составляла 2,5%, то при текущем шестимесячном Euribor ежемесячный платеж составил бы около 795 евро. Если заемщик подает запрос на изменение маржи в своем банке и получает новую ставку в 2%, новый ежемесячный платеж составит примерно 763 евро. „Если к этому добавить, например, 500 евро за заключение договора, то экономия начнет проявляться только через полтора года“, - пояснила Хакиайнен. Если же добавляются еще и расходы на оценку недвижимости, срок окупаемости только увеличивается.
Однако если новая маржа при рефинансировании в другом банке составит 1,65% на тех же условиях, то новый ежемесячный платеж окажется порядка 735 евро. „Рефинансировать кредит можно и без платы за заключение договора: если вы переводите кредит в другой банк, для банка это как новый кредит, а в Citadele, например, в отношении новостроек плата за заключение договора не взимается“. Также стоит следить за различными кампаниями и рекламными предложениями. Например, во время кампаний часто возмещаются расходы на оценочный акт и нотариальные услуги. „Это означает, что человек может сразу же начать получать от рефинансирования финансовую выгоду“, - сказала Хакиайнен.
Возможность изменить условия договора
Помимо сокращения расходов, рефинансирование является хорошим способом изменить условия договора. При рефинансировании вы можете продлить или сократить срок выплаты, освободить залоговое имущество, а также исключить созаемщика или поручителя. „Таким образом, можно планировать платежи в соответствии со своими потребностями: при увеличении периода оплаты ежемесячный платеж уменьшается, но, сокращая период оплаты, человек может сэкономить на процентах“, - отметила Хакиайнен.
С чего же начать при рефинансировании жилищного кредита? „Самое простое – это подать соответствующую заявку. Это бесплатно, и в ходе процесса вы получите полезную информацию: какие дополнительные расходы потребуются, какие условия будут применяться, и насколько может быть снижена маржа, – отметила Марина Хакиайнен. – Задать вопросы никогда не повредит, это помогает осознать свои возможности“.