Расходы против доходов: в каком случае в этом году стоит рефинансировать жилищный кредит?

„Рост цен последних лет заставил людей искать способы экономии. Один из таких способов – пересмотр процентных ставок по кредиту, что стоит делать время от времени. Рефинансирование – подходящий инструмент для этого, – рассказала руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. – Рефинансирование жилищного кредита означает, что, если другой банк предлагает более выгодные условия, можно перевести кредит туда или, например, объединить два жилищных кредита в один“.

По словам Хакиайнен, наибольшую выгоду от рефинансирования получат те, у кого договор более старый: „Процентная ставка по кредиту состоит из банковской маржи и Euribor. Ранее банки предлагали более высокую маржу, а Euribor был относительно низким. Теперь, когда Euribor после резкого скачка снова снижается, новые кредиты выдаются на более выгодных условиях и пока что с более низкой маржой“. Европейский центральный банк движется в направлении снижения процентных ставок, и финансовые эксперты прогнозируют, что в 2025 году Euribor стабилизируется на уровне около 2%. По мнению Хакиайнен, сейчас может быть удачный момент, чтобы получить более низкую маржу и в будущем еще дополнительно выиграть от снижения Euribor.

Рефинансирование также может быть выгодным, если стоимость жилья значительно выросла, если оно получило хороший ремонт или была улучшена его энергоэффективность. В глазах банка все это делает квартиру или дом более привлекательными.

Какие расходы могут быть связаны с рефинансированием?