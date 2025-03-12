Вторичный рынок новых квартир снова оживился

Больше всего сделок с новостройками совершается в районе Хааберсти, где цены ниже, а предложений больше, однако покупатели также высоко ценят районы Кесклинн и Пыхья-Таллинн. По словам руководителя по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя, большой потенциал есть у Ласнамяэ, где на данный момент предложение новых квартир крайне ограничено. Активизация рынка также может привести к увеличению числа предложений в ближайших к Таллинну волостях.

Если в годы с наибольшими объемами продаж остаток непроданных новостроек обычно соответствовал годовому объему сделок, то, по данным крупнейшего девелопера жилья Таллинна Bonava, нынешний объем непроданных квартир уже эквивалентен двум годам продаж.

„Девелоперы активно продолжают работу, но третий год экономического спада и высокие процентные ставки неизбежно сделали покупателей более осторожными, что привело к увеличению количества непроданных новостроек, – пояснил руководитель Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ. – В то же время это хорошая возможность для покупателей – если кто-то мечтает о собственном новом жилье, сейчас самое время следить за рынком, поскольку выбор районов и планировок весьма широк“.

Самый большой выбор новостроек сегодня можно найти на портале Kinnisvara24, где выставлено на продажу 176 новых объектов. По сравнению с прошлым годом количество предложений увеличилось на 20%.

По словам Уйбомяэ, новостройки – „сливки“ рынка. „Я осмелюсь сказать, что это одна из важнейших частей рынка недвижимости, поэтому особенно важно, что целевая группа так хорошо нас приняла, и что нам удалось за короткое время стать лидером рынка в этой области, – добавил он. – Наша цель – показать, что бизнес портала недвижимости можно вести по разумным ценам и что стоимость рекламы на портале не обязательно должна быть высокой: вероятно, именно поэтому мы более привлекательны для новых девелоперов новых объектов и для молодого поколения“.