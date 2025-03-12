Вторичный рынок новых квартир снова оживился(1)
В прошлом году количество сделок с новостройками выросло на 23%, причем наибольший рост наблюдался именно на вторичном рынке новых квартир. Такие данные предоставили девелопер жилой недвижимости Bonava и Kinnisvara24, ставшая крупнейшим порталом объявлений о новостройках.
Больше всего сделок с новостройками совершается в районе Хааберсти, где цены ниже, а предложений больше, однако покупатели также высоко ценят районы Кесклинн и Пыхья-Таллинн. По словам руководителя по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя, большой потенциал есть у Ласнамяэ, где на данный момент предложение новых квартир крайне ограничено. Активизация рынка также может привести к увеличению числа предложений в ближайших к Таллинну волостях.
Если в годы с наибольшими объемами продаж остаток непроданных новостроек обычно соответствовал годовому объему сделок, то, по данным крупнейшего девелопера жилья Таллинна Bonava, нынешний объем непроданных квартир уже эквивалентен двум годам продаж.
„Девелоперы активно продолжают работу, но третий год экономического спада и высокие процентные ставки неизбежно сделали покупателей более осторожными, что привело к увеличению количества непроданных новостроек, – пояснил руководитель Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ. – В то же время это хорошая возможность для покупателей – если кто-то мечтает о собственном новом жилье, сейчас самое время следить за рынком, поскольку выбор районов и планировок весьма широк“.
Самый большой выбор новостроек сегодня можно найти на портале Kinnisvara24, где выставлено на продажу 176 новых объектов. По сравнению с прошлым годом количество предложений увеличилось на 20%.
По словам Уйбомяэ, новостройки – „сливки“ рынка. „Я осмелюсь сказать, что это одна из важнейших частей рынка недвижимости, поэтому особенно важно, что целевая группа так хорошо нас приняла, и что нам удалось за короткое время стать лидером рынка в этой области, – добавил он. – Наша цель – показать, что бизнес портала недвижимости можно вести по разумным ценам и что стоимость рекламы на портале не обязательно должна быть высокой: вероятно, именно поэтому мы более привлекательны для новых девелоперов новых объектов и для молодого поколения“.
Объявления с пометкой „новостройка“ составляют около 8% всех предложений на Kinnisvara24, но если учитывать также объявления, где состояние объекта обозначено, как „новое“, то данный показатель достигнет 24%. Кроме того, по словам Уйбомяэ, каждый месяц на портал добавляются новые предложения.
Несмотря на значительное предложение на рынке новостроек, цены остаются стабильными. „Скидки предлагают в виде включенной в цену квартиры кухни, парковочного места или кладовки, – пояснил Лааноя, прогнозируя в этом году ту же тенденцию, что и в прошлом. – На рынке по-прежнему есть запас готовых квартир, а конкуренция остается высокой, поэтому значительного роста цен я бы не ожидал. Однако из-за повышения налогов и роста себестоимости новые квартиры все же могут подорожать на 5–10%“.
Согласно законопроекту, с 1 сентября 2025 года в отношении новых крупных общественных зданий и многоквартирных домов станет обязательным строительство бомбоубежищ, что сделает строительство новостроек дороже, чем прогнозировалось. На цены новостроек также может повлиять и ожидаемое окончание войны в Украине. „После завершения войны предстоит восстановление огромной страны, что неизбежно вызовет строительный бум и может привести к росту цен на строительные материалы в Эстонии“, - добавил Уйбомяэ.