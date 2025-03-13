Нарвский рынок недвижимости резко отреагировал на рост стоимости отопления

Игорь Хабал сказал, что в Нарве количество сделок с недвижимостью после начала войны в Украине сократилось – заинтересованных лиц и трансграничной активности стало меньше, но до прошлого года медианная цена всё же росла. „До сих пор стоимость центрального отопления искусственно поддерживалась на низком уровне, однако менее чем за два года затраты увеличились более чем вдвое, в результате чего отопление в регионе стало одним из самых дорогих в Эстонии. Быстрый рост коммунальных расходов оказал влияние на сектор недвижимости в Нарве, где медианная цена квадратного метра квартиры за последние шесть месяцев упала на 9,2%, а количество сделок – на 6,1% по сравнению с предыдущим полугодием“, – сказал Хабал.

„За последние годы в Нарве не было ни одной крупной новостройки, которые могли бы исказить статистику, поэтому показатели в секторе недвижимости отражают ситуацию достаточно объективно. За пределами Таллинна люди, в общем случае, покупают недвижимость по мере необходимости и исходя из потребностей – это значит, что значительных колебаний или спекуляций здесь меньше“, – прокомментировал Хабал.

„Нынешней весной в Нарве, впервые за долгое время, будет построен новый многоквартирный дом. Цены за квадратный метр в нём будут находиться в диапазоне 3000-3500 евро, что сопоставимо с уровнем Харьюмаа за пределами Таллинна. При этом медианная цена квадратного метра старой квартиры в Нарве составляет около 500 евро“, – добавил Хабал.

По словам члена правления Uus Maa, в Йыхви ситуация прямо противоположная. „Хотя в прошлом году количество заключённых сделок в городе снизилось на 30%, медианная цена выросла на 15%, что можно назвать исключительным по сравнению с другими городами. За этим ростом стоят региональные инвестиции и развитие местной жизни – например, влияние ИТ-школы. В небольшом районе даже одна сравнительно крупная инвестиция влияет на жизнь людей и цены на недвижимость гораздо сильнее, чем в Таллинне“, — сказал Хабал.

„Нормальная жизнь в Нарве – это ещё и вопрос безопасности. Для повышения привлекательности региона необходимо ускорить местное железнодорожное сообщение и продолжить строительство 4-полосной автомагистрали, а также способствовать созданию рабочих мест и улучшению возможностей получения образования. В результате у людей будет больше мотивации жить в городе, сегрегация уменьшится, и общие условия жизни улучшатся, включая варианты выбора недвижимости“, – добавил Хабал.