В центре Таллинна появятся новые квартиры и городской парк

По словам вице-мэра по вопросам городского планирования Мадле Липпус, на участке между Пярнуским шоссе и железной дорогой основное внимание уделялось мелкому производству, однако близость к центру города делает этот район привлекательным и для жилой застройки. „Цель Таллинна – создание разнообразной городской среды, где имеются как производственные, так и коммерческие и жилые площади. Основным условием для планировки жилых домов является хорошая связь с сетью общественного транспорта, близость образовательных учреждений, а также наличие общественного зеленого пространства. Проектирование зеленой зоны в рамках данной планировки является основой для улучшения развития этого центрального района, где новые планируемые жилые здания будут интегрированы в функционирование и цели развития деловой зоны“, – сказала Липпус.

Площадь участка планировки составляет 0,96 гектара. Участок расположен в квартале Китсекюла, на пересечении улиц Саку и Кяру, и граничит с жилыми многоквартирными домами на западе, а на севере, востоке и юге – с производственными и коммерческими территориями. В непосредственной близости разрабатывается несколько детальных планировок, в рамках которых предусмотрено строительство многоквартирных домов, жилых комплексов с коммерческими помещениями и офисных зданий.

Согласно планировке, участок по адресу Саку, 13 будет разделен на жилую и общественную зону. Для жилой зоны будет предоставлено право на строительство многоквартирного дома высотой от трех до восьми этажей. Здания спроектированы с перепадом высоты, чтобы обеспечить лучшую освещенность для квартир и возможность создания террас. Расположение домов оставляет пространство для создания общественной зеленой зоны, предназначенной для жителей района.