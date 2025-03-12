Дилемма с ипотекой: продать свое нынешнее жилье до или после покупки нового?
Покупка нового жилья – это серьезный шаг, и он сопряжен с трудным решением: следует ли сначала купить новое жилье, а потом продать существующее, или наоборот? Этот вопрос особенно актуален, если существующее жилье было куплено с помощью кредита. Руководитель Центра кредитной компетенции Luminor Хелина Кикас объясняет, в каком порядке разумнее всего действовать.
Прежде чем покупать новое жилье, стоит сначала внимательно оценить его состояние. Если выбранная недвижимость находится в таком хорошем состоянии, что можно сразу переехать в неё, то имеет смысл забронировать новое жильё и одновременно начать продавать существующее. Таким образом, Вы сможете купить новое жильё с использованием денег от продажи старого.
Однако следует иметь в виду, что продавец может предпочесть покупателя, у которого уже имеется полная сумма для завершения сделки. В этом случае стоит оценить, способен ли кошелек семьи в течение какого-то периода погашать два кредита одновременно. „Общая сумма выплат по Жилищному кредиту с учетом процентов не должна превышать 50% дохода семьи, так как это установленный Банком Эстонии лимит, который коммерческие банки обязаны учитывать при выдаче кредитов. Однако кредитная заявка каждого клиента рассматривается индивидуально, поэтому этот лимит может немного меняться в зависимости от ситуации“, – говорит Кикас.
Если остаток задолженности по существующему Жилищному кредиту невелик, а ежемесячный платёж небольшой, то, возможно, погашение двух кредитов в краткосрочной перспективе не будет проблемой. По словам эксперта, многие люди используют этот вариант, чтобы сделать переезд более плавным – так они смогут сначала обустроиться в новом доме, а потом продать или сдать в аренду старую недвижимость.
Однако если нет возможности выплачивать два кредита одновременно, эксперт рекомендует проконсультироваться со своим банком. „Поскольку точно неизвестно, удастся ли продать прежнюю недвижимость и когда это произойдет, необходимо быть уверенным в себе и использовать разумный подход. Ни банк, ни клиент не хотят оказаться в ситуации, когда клиент будет вынужден вносить платежи по кредиту, которые выше, чем позволяет его реальная платёжеспособность“, – объясняет Хелина Кикас. Она говорит, что в некоторых случаях банк может предложить индивидуальные решения. „Не у всех клиентов есть возможность взять два ипотечных кредита одновременно, так как платежи по кредитам могут превышать их доход. В таких случаях стоит обратиться в банк, и при определённых условиях можно договориться о подписании нового кредитного договора до того, как будет продано старое жилье.“
Как правило, этот вариант используется для покупки жилья в новостройке. Соглашение позволит продать существующую недвижимость, пока завершается строительство нового дома, обеспечивая определённость и четкий план на будущее.
При покупке новой недвижимости также могут возникнуть проблемы с расторжением текущего кредитного договора. По словам эксперта, большинство договоров жилищного кредитования допускают досрочное погашение кредита без дополнительных затрат при условии заблаговременного уведомления банка. Однако прежде чем принимать такое решение, стоит проконсультироваться с банком, так как условия кредитных договоров могут варьироваться.