ИССЛЕДОВАНИЕ | Лишь четверть людей моложе 30 лет имеют жилье, купленное с помощью банковского кредита

38% молодых людей живут с родителями или родственниками, 21% – на съемных квартирах, и только 13% процентов имеют собственное жилье, за которое им не нужно выплачивать кредит. Таким образом, в съемных квартирах проживает на одну пятую меньше молодых людей, чем в жилье, приобретенном с помощью банковского кредита.

„Тот факт, что более четверти молодых людей имеют жилье, за которое необходимо выплачивать кредит, а чуть более, чем пятой части приходится снимать квартиру, свидетельствует о том, что аренда не является свободным выбором молодежи. На самом деле, молодые люди также предпочли бы покупать жилье“, - отметила руководитель отдела обслуживания частных клиентов SEB Силле Халланг.

По словам Халланг, причины, по которым почти 40% молодых людей предпочитают жить с родителями или родственниками, могут быть самыми разными, но важную роль играет необходимость самостоятельного финансирования покупки жилья, поскольку гораздо легче накопить средства, проживая с родителями или родственниками в течение более длительного периода времени.

„Арендная плата за среднюю двухкомнатную квартиру в Таллине или Тарту составляет около 500 евро, к которым добавляется до 200 евро за коммунальные услуги, – пояснила Халланг. – Чтобы накопить необходимый 15% первоначальный взнос за пять лет, нужно ежемесячно откладывать около 500 евро. Это оставило бы человеку со средней зарплатой всего около 300 евро в месяц на жизнь“.

Средний возраст заемщика составляет 36 лет

Минимальный первоначальный взнос при покупке недвижимости – 15%, однако в некоторых случаях, например, с гарантией KredEx, он может составлять 10%. При наличии дополнительного обеспечения можно получить жилищный кредит и без первоначального взноса, но у большинства молодых людей такой возможности просто нет.