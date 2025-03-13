ИССЛЕДОВАНИЕ | Лишь четверть людей моложе 30 лет имеют жилье, купленное с помощью банковского кредита(3)
По данным исследования финансовой уверенности SEB, 26% молодых людей в возрасте 18–29 лет проживают в купленном с помощью кредита жилье. Это на 5 процентных пунктов меньше, чем в среднем по Эстонии. Все большей преградой на пути к приобретению собственного жилья становится необходимость самофинансирования.
38% молодых людей живут с родителями или родственниками, 21% – на съемных квартирах, и только 13% процентов имеют собственное жилье, за которое им не нужно выплачивать кредит. Таким образом, в съемных квартирах проживает на одну пятую меньше молодых людей, чем в жилье, приобретенном с помощью банковского кредита.
„Тот факт, что более четверти молодых людей имеют жилье, за которое необходимо выплачивать кредит, а чуть более, чем пятой части приходится снимать квартиру, свидетельствует о том, что аренда не является свободным выбором молодежи. На самом деле, молодые люди также предпочли бы покупать жилье“, - отметила руководитель отдела обслуживания частных клиентов SEB Силле Халланг.
По словам Халланг, причины, по которым почти 40% молодых людей предпочитают жить с родителями или родственниками, могут быть самыми разными, но важную роль играет необходимость самостоятельного финансирования покупки жилья, поскольку гораздо легче накопить средства, проживая с родителями или родственниками в течение более длительного периода времени.
„Арендная плата за среднюю двухкомнатную квартиру в Таллине или Тарту составляет около 500 евро, к которым добавляется до 200 евро за коммунальные услуги, – пояснила Халланг. – Чтобы накопить необходимый 15% первоначальный взнос за пять лет, нужно ежемесячно откладывать около 500 евро. Это оставило бы человеку со средней зарплатой всего около 300 евро в месяц на жизнь“.
Средний возраст заемщика составляет 36 лет
Минимальный первоначальный взнос при покупке недвижимости – 15%, однако в некоторых случаях, например, с гарантией KredEx, он может составлять 10%. При наличии дополнительного обеспечения можно получить жилищный кредит и без первоначального взноса, но у большинства молодых людей такой возможности просто нет.
„Даже сниженный первоначальный взнос с гарантией KredEx может стать для молодых людей серьезным вызовом, особенно если они снимают жилье и зарабатывают ниже среднего по Эстонии, то есть менее 2000 евро в месяц, – отметила Халланг. – Поэтому нужно признать, что для многих молодых людей сегодня собственное жилье становится доступным только в среднем возрасте или, в худшем случае, вообще остается лишь мечтой“.
Согласно исследованию, наибольшее число людей, выплачивающих жилищный кредит, приходится на возрастную группу 30–39 лет, за ними следуют 40–49-летние с почти такой же долей. В то же время среди 50–59-летних все еще выплачивают жилищный кредит только около четверти, а среди 60–74-летних – лишь 8%.
„Люди в возрасте 30–49 лет составляют наибольшую долю среди заемщиков, поскольку многие покупают собственное жилье только после 30 лет. По данным SEB, средний возраст заемщика – 36 лет. Средний срок жилищного кредита – 25 лет, а это значит, что, когда человек достигает примерно 55 лет, кредит в большинстве случаев уже полностью погашен“, - пояснила Халланг.