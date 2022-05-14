ОТДЕЛКА СТЕН│Особенности венецианской штукатурки
Богатство и роскошь - вот что приходит в голову тому, кто впервые видит интерьеры, оформленные с помощью "венецианки". Штукатурка из глубины веков, в сочетании с современными возможностями раскроет всю красоту камня и поможет создать шедевр в вашем доме.
«Венецианкой» оформляют гостиные, залы, кухни. Она поможет достойно украсить даже помещения с высокой влажностью. Этот материал с успехом имитирует природный камень.
Состав венецианской штукатурки
За все столетия состав «венецианки» мало изменился. В него входит:
- мраморная пыль и крошка. Кроме мрамора, часто используют гранит, кварц, малахит, оникс и др. Очень важна фракция материала - чем она меньше, тем лучше будет конечный результат;
- гашеная известь в качестве связующего вещества. Сейчас этот компонент чаще всего заменяют полимерным сырьем;
- колер. Раньше использовали природные красители: минерального, растительного, животного происхождения. Теперь применяют синтетические аналоги;
- вода или латексная эмульсия;
- воск. Воск используют на заключительном этапе работы, он обеспечивает защиту от влаги и придает покрытию сияние роскоши.
Фото: Interier.club
Цвета
Декоративная венецианская штукатурка полупрозрачна. Белая смесь обычно окрашивается колерами при нанесении. Цветовая палитра очень разнообразна, но основными для венецианской смеси являются цвета, имитирующие натуральные камни. Чаще всего это коричневые, серые, изумрудные, желтые цвета. Очень красивой является черная штукатурка венецианка на стенах. Венецианская штукатурка на потолке также может быть самых разных цветов.
Фото: Shutterstock
Источник: Interier.club
- Емкость для приготовления смеси;
- Строительный миксер или дрель с подобной насадкой;
- Шпатели и кельмы;
- Губки;
- Шлифовальная машинка;
- Красители;
- Специальный воск для нанесения завершающего слоя;
- Сухая штукатурка. Сейчас также продаются уже готовые смеси, они намного удобнее в использовании.
Уход
Штукатурка венецианка не требует никаких особых условий по уходу. Стены можно спокойно мыть даже с использованием моющих средств. Конечно, следует воздержаться от абразивных веществ, агрессивных растворителей и слишком сильных механических воздействий на покрытие.
Ремонт
Трещины на декоративной венецианке могут появляться по разным причинам. Например, это может случиться вследствие усадки дома. Такое повреждение можно отреставрировать. Рядом с трещиной снимается декоративная поверхность, и на этот участок наносится штукатурка.
Ремонт венецианской штукатурки может проводиться вставками, затем верхний слой полируется финишным воском, чтобы скрыть все неровности и придать глянцевый блеск. Если покрытие многослойное и фактура сложна для ремонта, проводят реставрацию всего верхнего слоя. Это освежит покрытие. Таким же способом можноотреставрировать венецианку, если покрытие вам уже приелось. В этом случае необходимо снять верхний слой и заменить его штукатуркой с другой фактурой или оттенком.
Источник: Interier.club
По финишному покрытию:
- Матовая.
- Глянцевая - наиболее распространенный вариант. Последний слой покрывают воском, благодаря чему создается глянцевая поверхность.
- Кракелюр - покрытие в стиле ретро. Этот вид имитирует небольшие разрушения и трещины. Достигается такой эффект с помощью нанесения на поверхность готовой работы особого лака. Этот лак «стягивает» наружный слой венецианки, что и дает вид потрескавшейся стены. Такие самодельные «разрывы» на стене вовсе не влияют на долговечность покрытия, так как лак воздействует исключительно на самый верхний слой. В итоге получается ни с чем не сравнимый эффект старины.
- Каррарский мрамор - это создание эффекта переливов, присущего каррарскому мрамору. Этот вид отделки очень сложен, ведь следует как можно аккуратнее нанести не менее двенадцати слоев, каждый из которых будет иметь свой оттенок. Каррарский мрамор является уникальной и дорогостоящей породой, славящейся необычайно красивыми переливами множества оттенков. Сейчас каррарский мрамор уже практически не добывают. Но вы сможете создать подобную красоту у себя дома при помощи венецианской штукатурки.
- Марсельский воск - в штукатурку добавляют воск. За счет этого достигается водонепроницаемость, благодаря чему использовать это покрытие можно в помещениях с высокой влажностью.
По сферам применения и составу:
- «ВЕНЕТО» - самая распространенная разновидность «венецианки». Отличается относительной простотой нанесения и выгодной ценой. Если на поверхность нанести воск, можно будет проводить и влажную уборку. Именно такой вариант венецианской штукатурки чаще всего встречается в общественных зданиях: офисах престижных компаний, дорогих торговых центрах.
- «ТРЕВИНЬЯНО» - мрамор, светящийся изнутри. Именно такого эффекта позволяет добиться штукатурка Trevignano, отличающаяся полупрозрачностью слоев. Считается, что она имеет сходство с горной породой, из которой образованы сталагмиты и сталактиты. Включает огромную палитру цветов. Основа является полимерной. Чаще всего Trevignano используют при оформлении помещений в классическом стиле, ретро и барокко.
- «МАРБЕЛЛА» - этот тип визуально имеет бархатистую поверхность и мраморные прожилки, которые при изменении освещения порадуют вас игрой разных цветовых оттенков. Сополимерные добавки, входящие в состав Marbella, позволяют использовать ее в помещениях с повышенной влажностью.
- «ЭНКАУСТО» - даст поверхности схожесть с гранитом. Темные вкрапления и полуматовый эффект усиливают впечатление. При финишной отделке стены покрывают воском. Каждый год необходимо обновлять финишный слой для сохранения высокой влагоустойчивости.
- «ИМПЕРИАЛЕ» - другое название - «сияющий камень». В состав входит золотой пигмент, который придает штукатурке роскошный и аристократический вид. Имеет богатую цветовую гамму.
Источник: Interier.club
- гарантия на «венецианку» - до 10 лет, но прослужит она намного дольше. При должном уходе, она будет радовать вас 15-20 лет;
- декоративная штукатурка венецианка является экологически чистой и состоит в основном из природных компонентов. Можно не опасаясь использовать ее в детской комнате;
- смесь подходит для самых разнообразных оснований: бетон, дерево, кирпич. Нужно только как следует выровнять поверхность;
- в случае повреждений штукатурку можно отреставрировать и отремонтировать;
- покрытие венецианской штукатуркой не подвержено разрушению от резких перепадов температур и является устойчивым к влаге, поэтому использовать его можно в любой части дома;
- конечно же, самым главным достоинством является внешний вид штукатурки. Ничто не сравнится с эффектом свечения мрамора, когда солнечный луч падает на поверхность. Это непередаваемо!
Недостатки:
- крайне высокая стоимость работ и материалов, в сравнении с другими способами оформления стен и потолков;
- сложная и долгая подготовка стен к оштукатуриванию, ведь основание должно быть без изъянов, иначе все недостатки поверхности будут видны еще сильнее и испортят результат;
- самостоятельно создать сложные рельефы довольно проблематично, придется нанимать профессионала.
Источник: Interier.club