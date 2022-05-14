ОТДЕЛКА СТЕН│Особенности венецианской штукатурки

Декоративная венецианская штукатурка полупрозрачна. Белая смесь обычно окрашивается колерами при нанесении. Цветовая палитра очень разнообразна, но основными для венецианской смеси являются цвета, имитирующие натуральные камни. Чаще всего это коричневые, серые, изумрудные, желтые цвета. Очень красивой является черная штукатурка венецианка на стенах. Венецианская штукатурка на потолке также может быть самых разных цветов.

За все столетия состав «венецианки» мало изменился. В него входит:

«Венецианкой» оформляют гостиные, залы, кухни. Она поможет достойно украсить даже помещения с высокой влажностью. Этот материал с успехом имитирует природный камень.

Богатство и роскошь - вот что приходит в голову тому, кто впервые видит интерьеры, оформленные с помощью "венецианки". Штукатурка из глубины веков, в сочетании с современными возможностями раскроет всю красоту камня и поможет создать шедевр в вашем доме.

Уход

Штукатурка венецианка не требует никаких особых условий по уходу. Стены можно спокойно мыть даже с использованием моющих средств. Конечно, следует воздержаться от абразивных веществ, агрессивных растворителей и слишком сильных механических воздействий на покрытие.



Ремонт

Трещины на декоративной венецианке могут появляться по разным причинам. Например, это может случиться вследствие усадки дома. Такое повреждение можно отреставрировать. Рядом с трещиной снимается декоративная поверхность, и на этот участок наносится штукатурка.

Ремонт венецианской штукатурки может проводиться вставками, затем верхний слой полируется финишным воском, чтобы скрыть все неровности и придать глянцевый блеск. Если покрытие многослойное и фактура сложна для ремонта, проводят реставрацию всего верхнего слоя. Это освежит покрытие. Таким же способом можноотреставрировать венецианку, если покрытие вам уже приелось. В этом случае необходимо снять верхний слой и заменить его штукатуркой с другой фактурой или оттенком.

Источник: Interier.club





Венецианские штукатурки отличаются не только множеством цветов, но и разнообразием видов, имеющих отличные от других составы.





Рассмотрим три классификации «венецианки»:

По финишному покрытию:

Матовая.

Глянцевая - наиболее распространенный вариант. Последний слой покрывают воском, благодаря чему создается глянцевая поверхность.

По варианту отделки:

