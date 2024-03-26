Отклеиваются обои после ремонта: почему и что с этим можно сделать?
Ремонт формально завершен, но по факту он, кажется, вечен — то и дело отклеиваются недавно приклеенные обои … почему? И что надо сделать, чтобы это не повторялось?
Самый очевидный ответ на вопрос “что сделать с отклеивающимися обоями” звучит просто: приклеить их обратно. Да, конечно — но только после того, как станет ясно, почему, собственно, они отклеиваются. Если не ответить на этот вопрос и не принять мер, “подклеивать” обои можно вечно, пишет DELFI Дом&Сад.
Распространенные причины отклеивания обоев
Есть шесть основных причин, по которым внезапно начинают отклеиваться недавно поклеенные обои. Или не недавно — иногда обои начинают жить своей жизнью далеко не сразу.
Наиболее распространенная: абсолютно неподходящие условия, в которых производилась поклейка. Если в помещении холодно и очень сыро одновременно — что не новость для нашего климата — есть высокая вероятность того, что обои скоро “пойдут пузырями” и их придется переклеивать.
Вторая по распространенности причина — плохая готовность стен. Возможно, обои клеились на старые обои или на побелку с краской. Возможно, стены не были предварительно тщательно грунтованы. Возможно, обои в спешке клеили на влажные поверхности.
Обои могут отклеиваться из-за дефекта стен, эта проблема характерна для новостроек и, наоборот, очень старых домов, стены в которых начинают жить своей жизнью. Проблема также может быть в плохо смонтированных гипсокартонных стенах (особенно — в стыках).
Иногда люди при оклейке не соблюдали в полной мере инструкцию. Эта проблема часто настегает особенно опытных мастеров, в руки которых попали незнакомые им до этого момента бренды со своими “милыми особенностями”.
Наконец, при поклейке клей банально наносился недостаточно равномерно. Особенно легко допустить эту ошибку, если орудовать кисточкой, а не валиком.
Как клеить обои так, чтобы не отклеивались
Поклейка обоев считается простой задачей, но даже в этой относительно несложной работе есть свои нюансы. Прежде всего, повторим старую прописную истину — не экономьте на материалах и избегайте покупать акционные товары с большими скидками, если не являетесь профессионалом и не разбираетесь в проблеме досконально. Кто знает, почему эти обои уценены — может быть их неправильно хранили?
Прежде чем клеить обои, тщательно подготовьте стены, а затем дайте им просохнуть. Клеить лучше всего весной, летом и ранней осенью, за рамками отопительного сезона. После поклейки — в том числе и отошедших обоев — избегайте проветривания и не устраивайте сквозняков.
Не экономьте на клее. Да, наши родители клеили на разведенную муку, но то были времена тотального дефицита. Сегодня от обилия специального качественного клея рябит в глазах.
Озаботьтесь наличием качественных шпателей и прорезиненных валиков, а также достаточного количества тряпок. И, наконец, внимательно изучите все доступные инструкции — как к обоям, так и к клею.
Как и чем можно подклеить отошедшие обои
Что делать, если обои постоянно отклеиваются? Подклеить их, по мере возможности устраняя причину такого “поведения” обоев. Например, если отходят края обоев, нужно просто снова переклеить их, при этом действуя так, словно вы их клеите заново (не проветривать, просушить, использовать качественные материалы и клей). НЕ используйте обычный клей типа ПВА, купите нормальный обойный клей, который не оставит уродливых пятен и позже позволит снять обои со стен без особых проблем.
Если появились пузыри, бороться с ними надо с помощью медицинского шприца. Сначала проколите им проблемное место и дайте выйти воздуху, а затем с его же помощью введите обойный клей.
Если обои отходят вместе с штукатуркой — придется все снимать, штукатурить и клеить заново. Разумеется, это “прокатит” только если обои были поклеены недавно, в противном случае новые обои, даже подобранные в тон, будут выделяться, так как еще не успеют выцвести.
Отсюда можно сделать еще один вывод — делая ремонт, никогда не покупайте обои впритык, всегда берите с запасом в хотя бы несколько погонных метров. Ибо иногда даже “одни и те же” обои, но из разных партий, немного, но отличаются друг от друга.
Используйте клей для подклейки стыков обоев
Если обои отклеиваются в местах стыков, используйте специальный клей для их подклейки именно в этих местах. От обычного обойного клея он отличается более агрессивным составом, который быстрее схватывается. Он также обычно выпускается в готовом виде, его не надо разводить и поставляется в удобных тюбиках.
Клей также удобно убрать с помощью тряпки и воды, а в комплекте поставки часто идет удобная кисточка. Наконец, одна из главных и ключевых особенностей — на него почти не действует повышенная влажность в помещении, а, значит, он не отойдет только из-за того, что вы подклеивали обои в дождливую погоду.