Экологические способы защиты от комаров

Предлагаем вам 8 экологических средств по версии DELFI Дом&Сад.

1. Эфирные масла гвоздики, базилика, аниса, эвкалипта:

Смазать открытые участки кожи (5-10 капель на стакан воды);

Добавить пару капель масла на источник огня — в камин, костер, на свечку или разогретую сковороду;

Смочите маслом этих растений ватку и положите на подоконник.



Фото: Pixabay

2. Мелко нарезать свежие листья черемухи или рябины и натереть открытые участки кожи.

3. Сто граммов камфары или валерьянки, испаряемые над горелкой, избавят от мух и комаров даже очень большие помещения.

Фото: Pixabay

4. Свежие ветки бузины поставьте в комнату, они отпугивают комаров так же, как и запах листьев томата.

5. Если вы решили посидеть на природе — бросьте в костер веточки можжевельника.

6. Запах кедрового масла отпугивает не только комаров, но также мух и тараканов.

7. Ни одно насекомое не прикоснется к лицу, если умыться отваром из корней полыни (горсть рубленых корней залить 1,5 литрами воды, довести до кипения, настоять 20-30 мин.).

Фото: Pixabay

8. Когда у вас закончится жидкость для электрического фумигатора, не спешите бежать в магазин за сменным блоком. Залейте в пустой пузырек 100% экстракт (!) эвкалипта. Комары забудут дорогу в ваш дом.

Смотрите видео о том, как предотвратить зуд после укуса комара, самостоятельно приготовив эффективные средства:

Советуем: