ФОТО | Безупречный выбор: белый фартук на кухне

Красота кроется не в сложности, вычурности или необычности, а в гармонии. Чем проще предмет — тем легче её достичь. А что может быть проще белого кафеля? Фартук белого цвета — это, бесспорно, безупречный выбор, пишет Домфронт.

Конечно, защитная панель в рабочей зоне может быть выполнена не только из плитки, но также из мозаики, стекла, вагонки, декоративного кирпича. Неважно, из чего сделан фартук. Главное, что он бел, прост и элегантен. Как белая блузка или черный костюм.





Белый фартук на кухне: плюсы

1. Универсальность. Белый фартук органичен на любой кухне, независимо от её стиля и цвета. Можно не переживать: подойдет или не подойдет, впишется или не впишется. Всенепременно подойдет и обязательно впишется.

2. Долговременная актуальность. Если однажды возникнет желание поменять фасады, изменить акцентный цвет кухни или перекрасить стены — белый фартук можно не трогать. Если он был хорош в старой обстановке — таковым останется и в новой.

3. Свет. Белая защитная панель делает рабочую зону светлее, что положительно сказывается на эргономике кухни. Данный эффект усиливается, если гарнитур оснащен белой столешницей.

4. Визуальное расширение. С белым фартуком рабочая стенка выглядит и длиннее, и выше. Не зря ведь при работе с маленькими кухнями дизайнеры отдают предпочтение именно белым материалам.

Белый фартук и цвет фасадов: рекомендации

Подберите белый фартук к кремовым, бледно-серым или пастельным фасадам, если вы хотите сохранить легкость и мягкость вашей кухни.

Если вы предпочли цветные фасады, фартук следует выбирать с максимальной осторожностью. Цветная панель в такой ситуации может создать визуальную перегрузку, а нейтрально-темная — излишнюю контрастность. Белый цвет позволит избежать нежелательных эффектов. Такой фартук ничего не добавит и не будет вмешиваться в цветовую схему. Однако имейте в виду, что на белом фоне насыщенные краски становятся еще ярче и глубже.