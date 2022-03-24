ФОТО | Безупречный выбор: белый фартук на кухне
Красота кроется не в сложности, вычурности или необычности, а в гармонии. Чем проще предмет — тем легче её достичь. А что может быть проще белого кафеля? Фартук белого цвета — это, бесспорно, безупречный выбор, пишет Домфронт.
- Конечно, защитная панель в рабочей зоне может быть выполнена не только из плитки, но также из мозаики, стекла, вагонки, декоративного кирпича. Неважно, из чего сделан фартук. Главное, что он бел, прост и элегантен. Как белая блузка или черный костюм.
Белый фартук на кухне: плюсы
1. Универсальность. Белый фартук органичен на любой кухне, независимо от её стиля и цвета. Можно не переживать: подойдет или не подойдет, впишется или не впишется. Всенепременно подойдет и обязательно впишется.
2. Долговременная актуальность. Если однажды возникнет желание поменять фасады, изменить акцентный цвет кухни или перекрасить стены — белый фартук можно не трогать. Если он был хорош в старой обстановке — таковым останется и в новой.
3. Свет. Белая защитная панель делает рабочую зону светлее, что положительно сказывается на эргономике кухни. Данный эффект усиливается, если гарнитур оснащен белой столешницей.
4. Визуальное расширение. С белым фартуком рабочая стенка выглядит и длиннее, и выше. Не зря ведь при работе с маленькими кухнями дизайнеры отдают предпочтение именно белым материалам.
Белый фартук и цвет фасадов: рекомендации
Подберите белый фартук к кремовым, бледно-серым или пастельным фасадам, если вы хотите сохранить легкость и мягкость вашей кухни.
Если вы предпочли цветные фасады, фартук следует выбирать с максимальной осторожностью. Цветная панель в такой ситуации может создать визуальную перегрузку, а нейтрально-темная — излишнюю контрастность. Белый цвет позволит избежать нежелательных эффектов. Такой фартук ничего не добавит и не будет вмешиваться в цветовую схему. Однако имейте в виду, что на белом фоне насыщенные краски становятся еще ярче и глубже.
Разбавьте белым фартуком ряды с темными фасадами. Баланс темного и светлого сделает рабочую стенку менее мрачной. Место работы станет светлее, а значит, комфортнее.
К шкафам и тумбам с белыми фасадами такой фартук тоже подойдет. Однако здесь возможен эффект размытия: элементы, составляющие рабочий ряд кухни, сольются и превратятся в единое белое пятно. Это нежелательный момент. Чтобы избежать такого результата, необходимо внести разнообразие. Например, зрительно разделить верх и низ кухни темной (или относительно темной) столешницей. Чаще всего именно так и делают.
Однако вполне допустимо, чтобы белым было всё и сразу. В этом случае стоит сделать акцент на фактуре фартука, его паттерне, геометрии. Для этого можно использовать плитку нестандартной формы, фактурный материал, темную затирку и т.п. Одним словом, необходимо добиться того, чтобы фартук не сливался с мебелью.
Больше примеров кухонь с белым фартуком в галерее:
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