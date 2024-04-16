Что лучше: паркет или ламинат? Обзор преимуществ и недостатков

Основное преимущество паркета в том, что его можно восстанавливать, после чего пол выглядит как новый. Покрытые лаком паркетные доски можно перешлифовывать до трех раз, и их срок службы увеличивается до 30-40 лет. Доски, покрытые маслом, не требуют перешлифовки (их просто очищают специальными средствами и снова наносят масло), поэтому такой пол сможет прослужить вам еще дольше! Кроме того, паркет, покрытый маслом, можно реставрировать даже локально (например, можно убрать одну царапину на доске), чего вы никогда не сможете сделать с ламинатом.

Минимальный срок службы паркетной доски и ламината примерно одинаковый — 10-15 лет. Для ламината на этом все и заканчивается, он не подлежит восстановлению, его нельзя от ремонт ировать, можно только заменить новым. Будьте готовы к тому, что любые повреждения на ламинате более заметны, чем на паркетной доске, и убрать их никак нельзя.

В своем внешнем разнообразии ламинат не уступает паркетной доске. Особенность заключается в том, что декоративный слой ламината печатается на специальной бумаге, а это значит, что он может быть абсолютно любой! Ламинат может имитировать дерево, камень или плитку. Современные технологии позволяют обрабатывать поверхность ламината таким образом, чтобы он не только по цвету, но и по текстуре походил на натуральные материалы, которые имитирует.

различной конструкции и размерам досок (одно-, двух- и многополосные доски, с фаской и без, различной длины и ширины, с вставками или без них);

использованию древесины разной селекции (от ровной плотной древесины без сучков до древесины с сучками различного размера, а также вариациями в цвете из-за наличия заболони и сердцевины);

По сроку службы паркетная доска значительно превосходит ламинат.

Эксплуатационные свойства

Стойкость к истиранию

Чем выше класс ламината, тем он более устойчив к истиранию. Ламинат 32 класса характеризуется достаточно высокими показателями износостойкости при использовании дома, так что ни песок, ни каблуки сильно навредить ему не смогут. Для того чтобы сделать паркетную доску более устойчивой к истиранию, производители наносят на поверхность несколько слоев лака, который образует защитную пленку. Паркет, покрытый маслом, выглядит более натурально, но он менее износостоек, так как масло впитывается в поры древесины, не оставляя на поверхности доски защитного слоя.

Ударопрочность

Ударопрочность паркетной доски зависит от твердости древесины. Так, наиболее твердыми являются экзотические породы дерева (например, ятоба, мербау, дуссие), дуб более твердый, чем береза или вишня. Ударопрочность ламината определяется плотностью плиты основания. Чем выше плотность, тем более прочен ламинат и тем он дороже.

Влагостойкость

Как паркетная доска, так и ламинат впитывают влагу и для них губителен длительный контакт с жидкостью. Заставить дерево впитывать меньше влаги невозможно, потому что это натуральный продукт, а вот с ламинатом немного иначе. Чем плотнее плита основания, из которой изготовлен ламинат, тем меньше он поглощает влаги и тем выше его цена.

Шумоизоляция

Одним их недостатков ламината считается то, что это достаточно “громкий” пол. И даже соблюдение всех правил укладки (ровное основание, специальная подложка) не обеспечивает идеальной шумоизоляции. Паркетная доска, благодаря своей толщине и структуре, является “тихим” полом, а соблюдение правил укладки гарантирует вам отличную шумоизоляцию. Приклеенный к основанию паркетный пол будет более тихим, чем уложенный плавающим способом.

Стабильность пола