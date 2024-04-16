Что лучше: паркет или ламинат? Обзор преимуществ и недостатков
Однозначного правильного ответа на вопрос, какое напольное покрытие лучше — паркет или ламинат, быть не может, потому что все зависит от конкретной ситуации и предпочтений покупателя. Портал Openini рассказал о плюсах и минусах каждого с точки зрения основных критериев выбора (будем иметь в виду ламинат 32 класса износостойкости, который является оптимальным выбором для жилых помещений, а также качественную трехслойную паркетную доску).
Внешний вид (разнообразие декоров и широта выбора)
Производители как паркетных, так и ламинированных полов стремятся расширять ассортимент, следуя актуальным тенденциям в дизайне интерьеров и предоставляя покупателям максимальные возможности для выбора.
Широкий ассортимент паркетной доски достигается благодаря:
использованию различных пород дерева (береза, клен, ясень, дуб, орех, венге, мербау и т.д.);
использованию древесины разной селекции (от ровной плотной древесины без сучков до древесины с сучками различного размера, а также вариациями в цвете из-за наличия заболони и сердцевины);
различной конструкции и размерам досок (одно-, двух- и многополосные доски, с фаской и без, различной длины и ширины, с вставками или без них);
различным способам обработки досок (браширование, морение, тонирование, искусственное состаривание и т.д.), которые позволяют создавать новые уникальные оттенки и текстуру досок;
различным вариантам покрытия (лак, матовый лак, белый лак, масло), которые придают доске законченный и оригинальный вид.
Дерево — это частица природы, поэтому каждая паркетная доска имеет свой уникальный неповторимый рисунок, вы никогда не увидите две одинаковые доски!
В своем внешнем разнообразии ламинат не уступает паркетной доске. Особенность заключается в том, что декоративный слой ламината печатается на специальной бумаге, а это значит, что он может быть абсолютно любой! Ламинат может имитировать дерево, камень или плитку. Современные технологии позволяют обрабатывать поверхность ламината таким образом, чтобы он не только по цвету, но и по текстуре походил на натуральные материалы, которые имитирует.
Срок службы
Минимальный срок службы паркетной доски и ламината примерно одинаковый — 10-15 лет. Для ламината на этом все и заканчивается, он не подлежит восстановлению, его нельзя отремонтировать, можно только заменить новым. Будьте готовы к тому, что любые повреждения на ламинате более заметны, чем на паркетной доске, и убрать их никак нельзя.
Основное преимущество паркета в том, что его можно восстанавливать, после чего пол выглядит как новый. Покрытые лаком паркетные доски можно перешлифовывать до трех раз, и их срок службы увеличивается до 30-40 лет. Доски, покрытые маслом, не требуют перешлифовки (их просто очищают специальными средствами и снова наносят масло), поэтому такой пол сможет прослужить вам еще дольше! Кроме того, паркет, покрытый маслом, можно реставрировать даже локально (например, можно убрать одну царапину на доске), чего вы никогда не сможете сделать с ламинатом.
По сроку службы паркетная доска значительно превосходит ламинат.
Эксплуатационные свойства
Стойкость к истиранию
Чем выше класс ламината, тем он более устойчив к истиранию. Ламинат 32 класса характеризуется достаточно высокими показателями износостойкости при использовании дома, так что ни песок, ни каблуки сильно навредить ему не смогут. Для того чтобы сделать паркетную доску более устойчивой к истиранию, производители наносят на поверхность несколько слоев лака, который образует защитную пленку. Паркет, покрытый маслом, выглядит более натурально, но он менее износостоек, так как масло впитывается в поры древесины, не оставляя на поверхности доски защитного слоя.
Ударопрочность
Ударопрочность паркетной доски зависит от твердости древесины. Так, наиболее твердыми являются экзотические породы дерева (например, ятоба, мербау, дуссие), дуб более твердый, чем береза или вишня. Ударопрочность ламината определяется плотностью плиты основания. Чем выше плотность, тем более прочен ламинат и тем он дороже.
Влагостойкость
Как паркетная доска, так и ламинат впитывают влагу и для них губителен длительный контакт с жидкостью. Заставить дерево впитывать меньше влаги невозможно, потому что это натуральный продукт, а вот с ламинатом немного иначе. Чем плотнее плита основания, из которой изготовлен ламинат, тем меньше он поглощает влаги и тем выше его цена.
Шумоизоляция
Одним их недостатков ламината считается то, что это достаточно “громкий” пол. И даже соблюдение всех правил укладки (ровное основание, специальная подложка) не обеспечивает идеальной шумоизоляции. Паркетная доска, благодаря своей толщине и структуре, является “тихим” полом, а соблюдение правил укладки гарантирует вам отличную шумоизоляцию. Приклеенный к основанию паркетный пол будет более тихим, чем уложенный плавающим способом.
Стабильность пола
Для того чтобы пол был стабильным, не появлялись щели, скрипы и т.п., он должен быть уложен по всем правилам (на ровное, сухое основание, с использованием подложки, строго по инструкции). Это справедливо как для паркетных, так и для ламинированных полов. Следует отметить, что для паркетной доски нормой являются естественные изменения размеров древесины под влиянием температуры или влажности в помещении. Чтобы этого не происходило, следует поддерживать относительную влажность воздуха в пределах 40-60%, а температуру 18-24 ⁰С. Такие условия, кстати, являются идеальными не только для паркетного пола, но и для вас. Также паркет со временем может слегка изменить цвет — стать более темным или светлым, более насыщенным, глубоким и благородным.
Уход за полом
За ламинатом особый уход не требуется, хотя использование специальных средств только улучшит его внешний вид. Кроме того, будьте внимательны при выборе ламината, т.к. ламинат низкого качества может притягивать пыль и требует едва ли не ежедневной уборки.
Укладка пола
Паркетная доска и ламинат укладываются плавающим способом. Благодаря замковому соединению монтаж пола будет легким и быстрым даже для непрофессионала. Паркетную доску можно также приклеивать к основанию — это более трудоемкий и затратный процесс, здесь не обойтись без специалистов, зато такой способ укладки более надежный и продлевает срок эксплуатации паркета.
Цена
Цена на паркетную доску, как правило, выше, чем на ламинат. Но в некоторых случаях цены на эти продукты практически выравниваются. Так что вопрос выбора между паркетом и ламинатом переносится из плоскости цены в плоскость качественных характеристик и эксплуатационных особенностей.
Натуральность
Главное отличие и основное преимущество паркетной доски перед ламинатом — это ее натуральность и экологичность. Паркетная доска изготавливается полностью из натурального дерева, это частица живой природы у вас дома. Паркет более теплый и приятный на ощупь, это настоящий живой материал, который обладает положительной энергетикой. Он придаст вашему дому уют и сможет по-настоящему радовать и согревать вас и всю вашу семью.