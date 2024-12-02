А вы знали? Хозяин квартиры вправе арестовать личное имущество недобросовестного арендатора

“Как правило, договор об аренде предусматривает наличие залога в размере арендной платы за один месяц, но если арендатор не оплатил как аренду, так и коммунальные платежи, то этой суммы для покрытия всех расходов может не хватить. Многие арендодатели не знают, что по закону они имеют право арестовать имущество арендатора-должника или продать это имущество в счет покрытия расходов”, — говорит директор по маркетингу и развитию Kinnisvara24 Лаура Таммеорг.

Она отмечает, что некоторые арендодатели для большей безопасности устанавливают залог больше стандартного, но это может затруднить поиск жильцов: “Многим арендаторам не под силу заплатить сразу аренду за первый месяц, маклерские и залог в размере нескольких арендных плат. В связи с этим арендаторы, как правило, предпочитают квартиры с меньшим залогом”.

Согласно Обязательственно-правовому закону, у арендодателя есть право наложить арест с целю обеспечения исходящих из договора об аренде требований. Кроме долгов по платежам, за счет ареста разрешается покрывать и иные требования о компенсации, например, в случае порчи арендованного жилья или имущества. Это означает, что арендодатель имеет право оставить в арендованных помещениях арестованные вещи, а арендатор не имеет права забрать их до уплаты долга. Арест разрешается накладывать в объемах, необходимых для покрытия требования.

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