Дизайн и интерьер
25.12.2021, 10:40

АРХИВНЫЕ ФОТО | Смотрите, как в Эстонии украшали дома к праздникам в прошлом веке

 
Foto: Eesti Rahva Muuseum

Рождество и день зимнего солнцестояния столетиями являются для эстонцев священным временем, которого с нетерпением ждут в долгие и холодные осенние месяцы. Раньше дома украшали соломой, и первые рождественские елки принесли домой только в конце 19 века. Moodnekodu выбрал из фотоархивов эстонских музеев некоторые атмосферные снимки празднично украшенных домов прошлого века.

1900-1910 — рождественская елка в доме аптекаря и мэра Пайде Оскара Браше

Foto: Järvamaa Muuseum, PM F 2172:14

1919 — рождественская елка эстонских солдат на фронте в деревне Дубровка

Foto: Eesti Ajaloomuuseum, AM F 23927

1924 — в домах прошлого века рождественская елка часто стояла на круглом столе, который был украшен белыми салфетками, хрустальной посудой и другими роскошными аксессуарами

Foto: Eesti Rahva Muuseum, ERM Fk 2955:924

1937

Foto: Eesti Rahva Muuseum, ERM Fk 2909:31


1930-е

Foto: Eesti Ajaloomuuseum, autor: Herbert Nikolai Muischnek, AM Dg 10:87


Foto: Eesti Ajaloomuuseum, AM N 45064:39, fotograaf Alexander Teppori klaasnegatiivide kogust


1951 — Рождество в доме семьи Вильде в Таллинне

Foto: Eesti Ajaloomuuseum, AM N 43750:2

1960-е

Foto: Eesti Rahva Muuseum, ERM Fk 2908:352

Счастливого Рождества!

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