Зачем в СССР обои клеили на газеты?

Зачем использовались газеты?

В то время требования к ремонту отличались от современных. В частности, мало кто занимался выравниванием стен с помощью штукатурки или их грунтованием — обои клеились разу на черновую штукатурку. В итоге они не скрывали неровности стен, а только их подчёркивали.

Современных клеящих составов для обоев не было — советские граждане делали клей собственными руками — варили на плите крахмал и получали клейстер. Наносился он и на сами стены, и на обои достаточно толстым слоем. При этом риск того, что обои могут отклеиться, особенно при наличии сквозняка в помещении, был достаточно высок.

Качество самих обоев не шло ни в какое сравнение с сегодняшним — они были однослойными, бумажными и достаточно тонкими. При наклеивании на оштукатуренные стены они могли легко порваться в наиболее неровных местах, при сильном намачивании клеем бумага “расползалась”.

Использование промежуточного слоя в виде газет отчасти решало эти проблемы:

- это был своеобразный метод дешёвого выравнивания стен — газеты позволяли создать более гладкую поверхность. В местах, где были наиболее выраженные трещины и углубления, клеили больше газетных слоёв;

- основа из газет делала крепление обоев более надежным. Газеты были тоньше и легче, чем обои, поэтому они легко прилипали к стенам с помощью клейстера. А сцепление обоев с газетами было намного лучше, чем со штукатуркой;

- слой из газет защищал стены от осыпания штукатурки под обоями — благодаря этому они оставались на стенах дольше;

- защищалась и поверхность самих обоев — без прямого соприкосновения со стенами они могли дольше сохранять первоначальный вид.