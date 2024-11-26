Недвижимость
26.11.2024, 13:40

Может ли арендодатель отключить в квартире электричество, если жилец не платит за аренду?

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: sommart sombutwanitkul | Shutterstock

“Я — FIE. У меня есть квартира, и я сдал ее в аренду. В договоре имелся следующий пункт: с окончанием договора заканчивается и договор поставки электроэнергии. Договор как раз закончился, но арендатор не хочет ни съезжать, ни платить за аренду”, — написал в редакцию издания Maaleht житель Тарту.

“Поскольку договор об электроэнергии оформлен на мое имя, могу ли я обратиться в Eesti Energia и попросить отключить электричество? Боюсь того, что жилец предъявит мне претензии за, например, испортившиеся продукты в холодильнике или что-то подобное. Что скажет юрист? Закон о вещном праве дает арендаторам так много прав…А какие права имеют квартирособственники, если жильцы не платят аренду, не платят за электричество и при этом отказываются съезжать? Как избавиться от такого арендатора?”

Отвечает нотариус и председатель Центрального союза собственников Прийду Пярна:

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