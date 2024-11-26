26.11.2024, 13:40
Может ли арендодатель отключить в квартире электричество, если жилец не платит за аренду?
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“Поскольку договор об электроэнергии оформлен на мое имя, могу ли я обратиться в Eesti Energia и попросить отключить электричество? Боюсь того, что жилец предъявит мне претензии за, например, испортившиеся продукты в холодильнике или что-то подобное. Что скажет юрист? Закон о вещном праве дает арендаторам так много прав…А какие права имеют квартирособственники, если жильцы не платят аренду, не платят за электричество и при этом отказываются съезжать? Как избавиться от такого арендатора?”
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