Зачем в хрущевках делали ящик под окном?

“Такие ниши появились в первых типовых домах. Это не только ноу-хау хрущевок, такое же решение можно встретить и в сталинках. Специальная технология была придумана для того, чтобы помочь людям в быту. За счет конструктивного решения простенок под окном был тоньше и в нем были специальные решетки, чтобы пропускать холодный воздух. Своего рода это можно назвать таким предшественником холодильников. В нише была особая система вентиляции. Там не было ничего сверхъестественного, только доступ холодного уличного воздуха”, — говорит архитектор Руслан Кирничанский.

Тем самым эти ящики становились приятным бонусом для тех, кто переезжал в новые квартиры из ветхих деревянных домов или коммуналок со всеми пожитками, но не знал, где и как сохранять продукты свежими дольше. “В то время дома сдавались с отделкой. Человек, получая ордер на квартиру, мог в один день совершить переезд и жить в квартире. Соответственно, строители пытались максимально предусмотреть комфорт. В нише с дверцами человек мог хранить продукты, молоко и даже мясо. Такое решение нашло своих поклонников, и эксперимент был признан действительно успешным. В дальнейшем строить дома со встроенным холодильником под окном в кухне прекратили по причине непрактичности. Во-первых, было сложно обеспечить для массового производства такую панель. Это в первых пятиэтажках была цель сделать экономичное жилье, чтобы расселить людей после войны и решить социальную проблему. А вторая причина, почему перестали использовать такие „холодильники“ — это появление в 60-х годах настоящих холодильников. Их производство было налажено и в Советском Союзе, но поначалу собственный холодильник был роскошью. Когда перестали строить дома с такими нишами, люди все равно не могли смириться с их отсутствием. На окна стали ставить специальные самодельные стальные короба. Их делали для замены полюбившихся „холодильников“ под окнами, которые на самом деле были не очень практичными, но позволяли экономить электроэнергию”, — говорит Кирничанский.