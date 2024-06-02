ДЕЛАЕМ САМИ | Лучшее средство для мытья окон без разводов

Сегодня мы с вами научимся делать самодельный очиститель для окон, который не требует лишних усилий, а главное тщательного натирания стекол до блеска, что всегда отбирает намного больше сил и времени. Все, что вам нужно, — распылить средство, вымыть, снова распылить и… просто ждать, когда Матушка-Природа сама позаботиться обо всем остальном! Хотите узнать рецепт? Записывайте!

Для начала подготовим ингредиенты:

½ бутылки средства для посудомойки Jet Dry Finish;

4 ст.л. спирта;

¼ стакана аммиака;

¼ стакана средства для мытья посуды;

6-7 литров горячей воды;

также, вам понадобиться швабра с насадкой на длинной ручке. Лучше всего подойдет насадка для мойки автомобилей, т.к. она выполнена из ткани на основе микрофибры.

Прежде чем мы перейдем к мытью стекол, закройте плотно все окна, чтобы вода не проникла сквозь щели вовнутрь.

Смешайте все ингредиенты. Опустите швабру с насадкой в раствор и приступайте к мытью окон. За что больше всего я люблю современные швабры, так это за подвижность их ручки, которая позволяет насадке вычищать грязь с любых углов.

Когда вы, наконец, смыли все грязь с поверхности стекла, используйте шланг с насадкой для полива, чтобы смыть остатки грязи и мыльной пены. Если вы заметили, что на стекле все еще остались какие-то следы (например, следы от птиц или насекомых), тогда повторите процедуру мытья еще раз.

После того, как вы окончательно смоете все остатки мыльного раствора, больше ничего не нужно делать. Просто дождитесь пока воздух и солнце самостоятельно просушат поверхность стекла. Теперь смотрите. Что видите? Правильно, ничего! Ничего, кроме блеска и чистоты, а главное, ни одного развода.