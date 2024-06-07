Три самые глупые ошибки во время ремонта кухни: как их избежать

1. Ошибка: мало розеток

Пара розеток на фартуке и еще одна на противоположной стене? Такая схема подойдет, если вы совсем не пользуетесь бытовой техникой. Однако наличие электрического чайника, микроволновки, мультиварки, кофеварки и блендера требует увеличения числа розеток.

Решение:

Продумайте количество ежедневно используемой техники от чайника до мультиварки. Добавьте к ним еще несколько для разового использования, например, блендер или соковыжималку. Хорошо, если вы предусмотрите специальное место для зарядки телефона или планшета. Иногда фото- и видеотехника на кухне должна быть под рукой.

2. Ошибка: духовой шкаф у окна

Устанавливать духовой шкаф возле окошка — весьма пожароопасное решение. Особенно если оно декорировано развевающимися занавесками.

Решение:

Если в планировочном решении кухни духовой шкаф расположен близко к окну, то просто установите между ними дополнительный ряд ящиков. А идеальным вариантом декора окна будет римская или рулонная штора — это стильно и практично.

3. Ошибка: выступающий подоконник

Очень досадно после ремонта обнаружить, что невозможно открыть ящик или холодильник. Причиной может оказаться выступающий подоконник или радиатор отопления, которые не учли на стадии планирования.

Решение:

Вариантов решения несколько. Во-первых, можно уменьшить ширину подоконника до уровня со стеной. Во-вторых, уменьшить глубину самого шкафа. В-третьих, распределить высоту выдвижных ящиков, чтобы они не совпадали с подоконником.

А если позволяет площадь, то можно просто добавить между стеной и шкафом фальшпанель на длину выступающей части подоконника или батареи.