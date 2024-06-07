Три самые глупые ошибки во время ремонта кухни: как их избежать
Ошибки при размещении кухонной мебели, при отделочных работах и даже при декоре кухни могут значительно увеличить сроки ремонта всей квартиры и привести к дополнительным расходам. Расскажем про самые досадные из них, пишет INMYROOM.
1. Ошибка: мало розеток
Пара розеток на фартуке и еще одна на противоположной стене? Такая схема подойдет, если вы совсем не пользуетесь бытовой техникой. Однако наличие электрического чайника, микроволновки, мультиварки, кофеварки и блендера требует увеличения числа розеток.
Решение:
Продумайте количество ежедневно используемой техники от чайника до мультиварки. Добавьте к ним еще несколько для разового использования, например, блендер или соковыжималку. Хорошо, если вы предусмотрите специальное место для зарядки телефона или планшета. Иногда фото- и видеотехника на кухне должна быть под рукой.
2. Ошибка: духовой шкаф у окна
Устанавливать духовой шкаф возле окошка — весьма пожароопасное решение. Особенно если оно декорировано развевающимися занавесками.
Решение:
Если в планировочном решении кухни духовой шкаф расположен близко к окну, то просто установите между ними дополнительный ряд ящиков. А идеальным вариантом декора окна будет римская или рулонная штора — это стильно и практично.
3. Ошибка: выступающий подоконник
Очень досадно после ремонта обнаружить, что невозможно открыть ящик или холодильник. Причиной может оказаться выступающий подоконник или радиатор отопления, которые не учли на стадии планирования.
Решение:
Вариантов решения несколько. Во-первых, можно уменьшить ширину подоконника до уровня со стеной. Во-вторых, уменьшить глубину самого шкафа. В-третьих, распределить высоту выдвижных ящиков, чтобы они не совпадали с подоконником.
А если позволяет площадь, то можно просто добавить между стеной и шкафом фальшпанель на длину выступающей части подоконника или батареи.